Sinner-Griekspoor oggi a Miami, quando si gioca: orario TV e dove vederla in diretta e streaming Jannik Sinner gioca oggi contro Tallon Griekspoor nel terzo turno del Miami Open. L'incontro di Sinner a Miami 2024 si potrà seguire in diretta TV su Sky: orario di inizio intorno alle 20.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna subito in campo dopoil successo con Andrea Vavassori, nel match disputato su due giorni a causa della pioggia. Il tennista italiano affronterà nella serata italiana sul campo centrale di Miami l'olandese Griekspoor, uscito vincitore di un duro incontro contro il giovane americano Michelsen. Sinner-Griekspoor si potrà seguire in diretta TV su Sky, streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.

Sinner e Griekspoor si affronteranno per la quarta volta. Il bilancio è nettamente favorevole a Jannik, che ha vinto tre volte su tre. In caso di successo negli ottavi l'altoatesino troverebbe un avversario inedito tra O'Connell e Damm, che hanno sorprendentemente sconfitto Tiafoe e Tommy Paul. La parte bassa è sguarnita dopo le sconfitte pure di Rublev e Tsitsipas.

Quando gioca Sinner contro Griekspoor oggi all'ATP Miami: orario TV e programma

Sul campo centrale il programma sarà aperto da Coco Gauff, numero 4 WTA, e dalla francese Oudin. Subito a seguire scenderà in campo Holger Rune che ha un rivale insidioso, il magiaro Maroszan. Poi toccherà a Jannik Sinner con Griekspoor. Difficile pensare che il match inizi prima delle ore 20, ma l'orario, pioggia permettendo, potrebbe anche slittare.

Dove vedere oggi Sinner-Griekspoor in diretta TV in chiaro e in streaming

L'incontro del terzo turno tra Sinner e Griekspoor sarà trasmesso in diretta TV da Sky, sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati. La sfida non sarà visibile in alcun modo, né in diretta né in differita, in chiaro.

Sinner contro Griekspoor oggi a Miami: i precedenti

Tre partite e tre vittorie per Sinner contro il tennista olandese, piegato per due volte nel torneo di Rotterdam (2023 e 2024) e poi nella delicatissima sfida di Coppa Davis Se Sinner servirà il poker a Griekspoor si qualificherà per gli ottavi di finale che disputerebbe martedì contro il vincente di O'Connell – Damm.