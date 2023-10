Sinner fa ammattire Rublev a Vienna e conquista la finale: affronterà Medvedev Jannik Sinner raggiunge Daniil Medvedev nella finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha battuto in due set il russo Rublev.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner si è preso la finale del torneo ATP 500 di Vienna grazie ad una prestazione in crescendo contro Andrey Rublev. Il russo che segue di una posizione nel ranking l'azzurro è stato battuto con il punteggio di 7-5, 7-6, al termine di un confronto teso e vibrante. Ora la finale contro Daniil Medvedev, che nell'altra semifinale si è sbarazzato di Tsitsipas.

Primo set dai due volti con Rublev in grande spolvero e capace di portarsi sul 5-3, approfittando di un Sinner più falloso del solito. Sul turno di servizio che gli avrebbe consentito di chiudere il discorso però si è spenta la luce per il russo, in tutti i sensi. Jannik ha iniziato la rimonta e ha infilato una serie di punti per un parziale di 20 a 6. Così l'altoatesino si è preso un 7-5, approfittando dell'ira incontenibile di Rublev protagonista anche di sfoghi violenti.

Secondo set molto equilibrato con un Rublev parzialmente tornato alla normalità, eccezion fatta per un dito medio verso la rete. Questa volta è stato lui a rimontare dopo che Sinner si era portato sul 5-3. Calo fisico anche per Jannik che comunque è riuscito a recuperare un mini-break nel tie-break vincendo poi set e match con grande piglio. Applausi dunque per l'atleta italiano che mai come oggi, ha dimostrato il suo piglio.

E adesso per Jannik manca solo l'ultimo passo per conquistare il titolo di Vienna. Domenica il tennista italiano affronterà Daniil Medvedev nella finalissima del torneo. Si rinnova così un duello che sta diventando un classico. Il bilancio dei precedenti è tutto a favore del russo che si è imposto 6 volte su 7 sfide. Attenzione però perché l'ultimo confronto ha permesso a Sinner di interrompere la striscia negativa.

I due si sono incrociati nella finale di Pechino e a vincere è stato proprio Jannik con un doppio tie-break. L'inerzia forse è decisamente dalla parte dell'azzurro che sta sfoderando un gran tennis.

(in aggiornamento)