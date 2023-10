ATP Vienna, oggi Sinner-Rublev e Medvedev-Tsitsipas: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Jannik Sinner sfiderà in semifinale Andrey Rublev al torneo ATP 500 di Vienna. L'altoatesino arriva a questa sfida dopo aver battuto Tiafoeai quarti di finale con il punteggio di 6-3 6-4. Il tennista russo invece dopo essersi sbarazzato di Zverev. Nell'altra semifinale si sfideranno invece Medvedev contro Tsitsipas. L'orario della partita è in programma per questo pomeriggio.

Quello di Sinner contro Rublev sarà il secondo incontro e non inizierà prima delle 15:30 dato che il programma di giornata si aprirà con l’altra semifinale tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev alle ore 14:00. Gli incontri saranno trasmessi in diretta TV in chiaro su SuperTennis oltre che su Sky e in streaming gratis sul sito di SuperTennis, su Sky Go, NOW e SupertenniX.

Il programma di oggi al Vienna Open di tennis

Medvedev-Tsitsipas alle ore 14:00

Sinner-Rublev non prima delle ore 15:30

Sinner-Rublev oggi ATP Vienna 2023: orario e dove vederla in TV

L'incontro tra Sinner e Rublev non inizierà prima delle ore 15:30

Dove vedere la partita di Medvedev contro Tsitsipas al torneo di tennis in streaming

Sia Sinner-Rublev che Medvedev-Tsitsipas saranno visibili anche in streaming sul sito di SuperTennis, su Sky Go, NOW e SupertenniX.

