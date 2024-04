video suggerito

Sinner è riuscito nell’impresa che avevano fatto solo 4 tennisti: i nomi fanno tremare le gambe Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open e Miami nel giro di due mesi. L’italiano ha così emulato quattro grandi tennisti, che nell’ultimo ventennio avevano iniziato la stagione vincendo a Melbourne e a Indian Wells o Miami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

2.273 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un titolo dietro l'altro. Sinner ha vinto già tre titoli in questo 2024, due sono di altissimo livello: gli Australian Open e Miami. E la sua classifica continua a migliorare: numero 2 ATP per la prima volta, può già iniziare a guardare la prima posizione in classifica. Un avvio di stagione straordinario che nel ventunesimo secolo era riuscito solo a quattro tennisti, che per inteso sono quattro dei migliori di sempre: Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Ventidue vittorie e una sconfitta nel 2024, Sinner si è aggiudicato gli Australian Open, Rotterdam e Miami ed ha vinto quarantadue delle ultime quarantacinque partite. Un percorso straordinario quello di Jannik che sta macinando record su record. E alle tante meravigliose statistiche d'andare fieri ce n'è una incredibile che mette già Sinner sul piano di quattro dei migliori tennisti di ogni tempo.

Sinner come i grandissimi del tennis, l'incredibile statistica

Sinner ha vinto gli Australian Open e Miami, che gli sono valsi anche 3000 punti esatti per la classifica mondiale. Jannik ha emulato, tra coloro che ci sono riuscito dal 2000 in poi, Andre Agassi che ha vinto più volte Melbourne e Miami nello stesso anno (quando ancora si chiamava e si giocava a Key Biscayne), ma anche Roger Federer, che ci è riuscito più volte, così come Novak Djokovic.

Leggi anche Chi è Jiri Lehecka, il tennista che affronterà Sinner a Indian Wells

E come loro anche Rafa Nadal, che ha vinto nel 2009 gli Australian Open e Indian Wells, ma mai a Miami, dove ha perso la bellezza di cinque finali. Leggendo i nomi di questi tennisti formidabili, che hanno scritto e riscritto la storia del tennis, si capisce bene la portata dell'impresa di Sinner di quest'avvio di stagione.

Chi ha vinto Australian Open e Indian Wells/Miami nello stesso anno

In assoluto sono otto i tennisti che hanno vinto nella storia del tennis, e più precisamente negli ultimi cinquant'anni nella stessa stagione sia gli Australian Open che uno dei due tornei 1000 americani. Oltre a Sinner, e ai già citati: Agassi, Federer e Djokovic (che ci sono riusciti più volte) e a Nadal. Questo traguardo lo avevano tagliato anche negli anni '80 Ivan Lendl e Mats Wilander e negli anni '90 Pete Sampras.

In pratica otto tennisti sono riusciti a realizzare questa doppietta. Sette di questi sono diventati poi numeri uno al mondo, Djokovic lo è tutt'ora. E chissà se il prossimo numero uno sarà davvero Sinner, che potrebbe rendere ancora più esaltante questa statistica.