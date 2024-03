Sinner e Alcaraz a Miami si ritrovano a rivedere il loro punto più bello: “È stato frustrante” Sinner e Alcaraz a Miami s sono ritrovate a vedere il punto più bello della scorsa stagione, sempre nello stesso torneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Cosa succede se Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano a guardare quello che è il loro scambio più bello? Davanti alle telecamere di Tennis TV, le prime due teste di serie del tabellone del Miami Open 2024, hanno commentato il punto meraviglioso giocato nella semifinale della scorsa edizione, conquistato dal tennista italiano che poi si qualificò per la finale dove perse contro Medvedev.

Ad entrambi è stato passato un tablet con il video della giocata in questione, considerata da molti, il più bel punto della scorsa stagione. Sinner ha rivisto l'intero botta e risposta, raccontando così i suoi colpi ad uno ad uno: "È stata una sensazione incredibile, la palla corta cambia il ritmo. Corro avanti e indietro, in qualche modo riesco a prendere la palla. La muovo con il rovescio, scendo in lungolinea ed ecco che arriva incredibilmente: era già lì. Lui viene avanti e io lo scavalco. C'è stato un veloce scambio con il pubblico, è stato piuttosto rumoroso, una sensazione incredibile".

Grande sobrietà da parte di Jannik che non si è lasciato trasportare dall'entusiasmo. Alcaraz è sembrato invece più "coinvolto" nella descrizione del punto: "L'ho visto molte volte. ricordo ogni singolo scatto. Quando Jannik gioca a questi livelli è davvero molto difficile batterlo. Alla fine è stato frustrante perché ho giocato un punto perfetto, anche se l'ho perso con un incredibile suo passante. Voglio davvero ripetere uno di questi punti, ma deve finire con il mio punto".

E chissà che i due non si ritrovino a regalare spettacolo anche in questa edizione del Masters di Miami. Un assaggio è arrivato a Indian Wells dove ad imporsi è stato Alcaraz in semifinale. I due al Miami Open non potranno certamente affrontarsi in semifinale, ma solo in finale essendo rispettivamente testa di serie numero uno e due del tabellone