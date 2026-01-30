Sinner-Djokovic oggi agli Australian Open, orario e dove vedere la semifinale in TV e in chiaro

Sinner-Djokovic è la semifinale degli Australian Open. Tutto quello che c’è da sapere su precedenti, orario, diretta TV in chiaro e streaming della partita che si gioca nella Rod Laver Arena.

Jannik Sinner torna in campo oggi alle 9:30 (ora italiana) per sfidare Novak Djokovic (numero 4 nel ranking Atp) in semifinale agli Australian Open 2026. Il match sarà visibile in diretta TV e in chiaro gratis sul NOVE (in streaming su nove.tv). Dopo aver battuto l'americano, Ben Shelton, il numero due al mondo affronta nella Rod Laver Arena il campione serbo che si è qualificato grazie al ritiro di Lorenzo Musetti provocato da un infortunio muscolare. Il bilancio dei precedenti è in favore di Sinner (6-4) che ha vinto le ultime cinque partite disputate, tra cui le semifinali di Wimbledon e del Roland Garros dell'anno scorso. Chi vince incrocerà Carlos Alcaraz o Alexander Zverev per la conquista del titolo. Diretta TV e streaming sui canali Eurosport che sono visibili per gli abbonati a DAZN, Tim Vision, Prime Video Channels, HBO Max, Discovery+.

A che ora gioca Sinner contro Djokovic agli Australian Open

Jannik Sinner gioca alle 9:30 la partita contro Novak Djokovic che può spalancargli le porte della finale e la possibilità di vincere per la terza volta consecutiva gli Australian Open. Match in programma nella Rod Laver Arena in un orario (le 19:30, in base al fuso orario con Melbourne) che aiuta alla luce delle condizioni climatiche durissime per il caldo e l'umidità in altri momenti della giornata. L'italiano è detentore del titolo e conquistarlo gli permetterebbe anche di rilanciare l'assalto al trono di numero uno al mondo, attualmente occupato da Alcaraz.

Sinner-Djokovic dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La diretta TV e in streaming della semifinale degli Australian Open 2026 tra Sinner e Djokovic è in chiaro gratis sul NOVE (in streaming su nove.tv). Sarà visibile anche per gli abbonati che, attraverso una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi per la visione on-line, la potranno seguire collegandosi ai canali di Eurosport fruibili su DAZN, HBO Max, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Sono 10 i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, 6-4 il conto delle vittorie in favore dell'alto-atesino. Tra la prima sfida avvenuta nel 2021 al Masters 1000 di Monte Carlo (vinta dal serbo) fino all'ultima giocata a Wimbledon 2025 (successo del campione di San Candido) è cambiato molto, con l'azzurro che s'è preso un posto d'eccezione sul palcoscenico del tennis mondiale. Dalla semifinale di Coppa Davis 2023 a oggi sono ben cinque le vittorie di finale ottenute da Sinner contro il 24 volte campione Slam.

Il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open

In caso di vittoria contro Djokovic, Sinner se la vedrà contro Alcaraz oppure Zverev nella finale del primo Slam della stagione. Il match è programmato in calendario per il 1° febbraio, sempre alle 9:30 ora italiana.