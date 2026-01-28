Quando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale agli Australian Open, data e orario dell’incontro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sarà ancora una volta Sinner-Djokovic in semifinale agli Australian Open. Jannik dopo la bella vittoria contro Shelton se la vedrà contro il giocatore serbo per quello che sarà l'undicesimo confronto tra i due. Nole ha approfittato dello sfortunato ritiro di Lorenzo Musetti, e sogna di vincere questo titolo per l'undicesima volta. Jannik ha vinto gli ultimi cinque confronti, comprese le semifinali di Wimbledon e del Roland Garros della scorsa stagione. Il bilancio ora è dalla sua parte con sei successi a quattro. L'orario della semifinale in programma venerdì 30 gennaio è ancora da definire ma dovrebbe essere o alle 4:30 o alle 9:30 ora italiana, con diretta TV su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.

Sinner-Djokovic, quando si gioca la semifinale: data e orario

Sia Sinner che Djokovic dunque potranno sfruttare un giorno di riposo prima di tornare in campo. La semifinale degli Australian Open è in programma infatti venerdì 30 gennaio. In questa giornata andranno in scena entrambe le semifinali, ovvero quella tra Jannik e Nole e quella tra Zverev e Alcaraz. L'orario non è stato ancora definito anche se gli slot sono già noti. La partita tra Sinner e Djokovic si giocherà o nella sessione diurna, alle 4:30 ora italiana, o alle 9:30 per il programma serale. Quello che è certo è che tutti e due i match si disputeranno sulla Rod Laver Arena.

Dove vedere Sinner-Djokovic in TV e streaming

Per la partita tra Sinner e Djokovic non è prevista diretta in chiaro in TV, almeno per ora. La semifinale degli Australian Open, come tutti gli altri match dello Slam si potranno vedere grazie ad abbonamenti a piattaforme come Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels. I possessori di Smart TV potranno collegarsi direttamente all'app, mentre quelli che sfruttano tv tradizionali avranno bisogno di dispositivi che funzionino come adattatori.