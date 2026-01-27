L’arbitro punisce de Minaur, Alcaraz stoppa tutto e si prende la colpa: “Non ero pronto”

Carlos Alcaraz si è qualificato per le semifinali degli Australian Open. Lo spagnolo sfiderà Zverev. Nel corso della partita con de Minaur il numero 1 del tennis è stato autore di un gesto da vero sportivo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz in scioltezza si è qualificato per le semifinali degli Australian Open. Fin qui il tennista spagnolo non ha perso nemmeno un set. Poteva impensierirlo poco Alex de Minaur, che pur bravo non ha le armi per mettere in difficoltà né Alcaraz né Sinner. Durante le fasi finali della partita c'è stato un momento in cui la giudice di sedia ha punito il padrone di casa, ma con signorilità lo spagnolo si è preso la colpa.

Il gesto di classe di Alcaraz con de Minaur

Il primo set di Alcaraz-de Minaur è stato il più equilibrato, il più teso. Nel dodicesimo gioco, de Minaur si appresta a servire, sul 6-5 per l'altro. Non è lestissimo nel primo servizio. L'inflessibile giudice di sedia Eva Asderaki gli rifila un warning, fondamentalmente per perdita di tempo. L'australiano è stupito, non era sua intenzione e forse nemmeno se n'era accorto. Ma soprattutto non era colpevole. Alcaraz interviene nella discussione e all'arbitro dice: "Non ero pronto". Di fatto, prendendosi la colpa della perdita di tempo. Un gesto davvero di classe.

Alcaraz in semifinale agli Australian Open con Zverev

Alcaraz poi ha avuto vita facile, vinto quel game e quel primo set (7-5), ha passeggiato negli altri due (vinti con il punteggio di 6-2 6-1). 2h20′ per qualificarsi per la prima volta per le semifinali degli Australian Open, traguardo minimo. Ora affronterà Alexander Zverev, venerdì sarà presumibilmente la prima semifinale. Il numero 1 contro il numero 3. L'altra potrebbe essere un derby italiano, con Jannik Sinner favoritissimo contro Shelton che attende il vincente di Lorenzo Musetti-Novak Djokovic, partita che esce da ogni pronostico, con un esito difficile da prevedere.