Sinner-Alcaraz oggi semifinale ATP Indian Wells: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Sinner-Alcaraz è la semifinale del torneo 1000 di Indian Wells. La partita si disputerà stasera e non inizierà prima delle ore 22. Il match di Sinner si potrà seguire in esclusiva su Sky e non sarà trasmesso in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells: in palio la qualificazione alla finale del torneo di tennis. Il tennista italiano ha battuto il campione uscente Fritz e ora dovrà affrontare Carlos Alcaraz, numero 2 ATP e testa di serie numero 1 del torneo californiano. Il match tra Sinner e Alcaraz si disputerà oggi sabato 18 marzo e non inizierà prima delle ore 22. Prima si disputerà l'altra semifinale quella tra Medvedev e Tiafoe. Diretta TV e streaming su Sky.

Sinner ha iniziato il torneo battendo due francesi: prima l'eterno Gasquet e poi Mannarino. Negli ottavi ha vinto agevolmente contro Wawrinka e poi ha sconfitto in tre set l'americano Fritz. Ora c'è Alcaraz, il numero uno del seeding che aveva dovuto saltare Acapulco per un infortunio muscolare. Lo spagnolo è un fenomeno e sta giocando bene, non ha perso un set e nei quarti ha sconfitto Auger-Aliassime con un doppio 6-4.

Indian Wells, a che ora gioca Sinner oggi contro Alcaraz: orario e programma

Questo è il programma di sabato 18 marzo del torneo 1000 di Indian Wells. Non prima delle ore 21 scenderanno in campo Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, a seguire giocheranno Sinner e Alcaraz. Quindi nella notte italiana si svilupperò l'incontro tra i due giovani terribili del tennis di oggi.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in diretta TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà stasera. L'incontro non inizierà prima delle ore 22. La semifinale si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Non è assolutamente prevista la diretta in chiaro. In streaming Sinner-Alcaraz si potrà seguire tramite Sky Go e NOW, ovviamente previo abbonamento.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Jannik e Carlos Alcaraz si affronteranno nelle semifinali di Indian Wells. E si sfideranno per la quinta volta. Considerata la loro età, Sinner è del 2001, lo spagnolo del 2003, è facilmente prevedibile che i due daranno vita a una lunghissima serie. Quattro precedenti e bilancio in parità. Lo spagnolo ha vinto il primo (a Bercy 2021) e l'ultimo (agli US Open) una battaglia in 5 set in cui Sinner ebbe pure matchpoint. Jannik invece si è imposto due volte lo scorso luglio: prima a Wimbledon e poi nella finale del torneo di Umago.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells

Sinner è in semifinale, affronterà Carlos Alcaraz in una partita che si appresta senz'altro a diventare una classica del tennis mondiale di altissimo livello. Chi vincerà tra Jannik e Carlos, che insegue in questo torneo anche la prima posizione della classifica ATP, in finale domenica 19 marzo se la vedrà con il vincente dell'altra semifinale quella tra il russo Daniil Medvedev, che ha vinto gli ultimi tre tornei giocati, e l'americano Frances Tiafoe.