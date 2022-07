Sinner-Alcaraz oggi a Wimbledon, dove vederla in TV e streaming: orario e diretta degli ottavi di finale Sinner-Alcaraz è un match degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e non inizierà prima delle 16:30, sarà trasmesso in diretta TV da Sky.

A cura di Alessio Morra

Quello di oggi è un giorno importante per il torneo di Wimbledon, che di giornate gloriose e memorabili ne ha vissute migliaia. Si fa la storia, oggi domenica 3 luglio, perché si celebrano i cento anni del Campo Centrale. Ci saranno tanti ex campioni in campo e sulle tribune ci sarà una grande festa che precederà le tre partite in programma sul campo più importante e famoso al mondo. Sul Centrale giocheranno anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che scenderanno in campo orientativamente attorno le ore 16:30. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky.

A che ora gioca Sinner oggi a Wimbledon contro Alcaraz: orario della partita

Jannik Sinner si è qualificato per la prima volta per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon e l'italiano sfiderà Carlos Alcaraz. Da anni si dice, con giusta ragione, che saranno loro i dominatori del tennis tra qualche stagione e quindi si può dire che questo sarà il secondo capitolo di un libro che sarà ricco di storie e confronti in giro per il mondo. L'orario preciso di Sinner-Alcaraz non c'è e non può esserci. Perché il match è programmato come secondo del Centrale e quindi al termine di Watson-Niemeier, match degli ottavi femminili, toccherà a Sinner e Alcaraz. Grosso modo si inizierà verso le 16:30.

Tennis a Wimbledon, Sinner-Alcaraz dove vederla in diretta TV e live streaming

Si potrà seguire il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in diretta TV su Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Uno), ma dalle 18:00 in poi (perché in precedenza sarà trasmesso il Gp Silverstone di F1), e 205 (Sky Sport Tennis). In streaming Sinner-Alcaraz sarà visibile live su Sky Go e Now. Inoltre la partita degli ottavi di finale di Wimbledon si potrà vedere anche in differita sin chiaro su Supertennis, dalle ore 21.

Carlos Alcaraz ha 19 anni ed è già numero 6 ATP.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz in carriera

Ufficialmente c'è un solo confronto diretto tra Sinner e Alcaraz. I due si sono affrontati nei sedicesimi finale del torneo 1000 di Parigi Bercy lo scorso autunno. Vinse 7-6 7-5 lo spagnolo che con quel successo estromise dalle Finals Sinner, che poi le giocò ma solo dopo la rinuncia di Berrettini. C'è anche però un altro precedente ‘non ufficiale', relativo al match del torneo Challenger di Alicante del 2019. All'epoca il 16enne Alcaraz batté 6-2 3-6 6-3 Sinner.

Il prossimo avversario di Sinner o Alcaraz a Wimbledon nei quarti: il tabellone

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono collocati nella parte alta del tabellone. Chi vincerà tra l'italiano e lo spagnolo nella giornata di mercoledì tornerà in campo e lo farà contro il vincente del match tra Novak Djokovic, numero 1 del seeding, campione in carica e sei volte vincitore di Wimbledon, e l'olandese Tim Van Rijthoven.