Sinner, Alcaraz e Medvedev inventano il saluto esclusivo dei numeri uno: possono farlo solo tra loro L’ATP ha creato un club super esclusivo di cui possono fare parte solo i numeri uno della classifica mondiale di tennis, passati, attuali e futuri: sono solo 29 al momento. È toccato a Sinner, Alcaraz e Medvedev inventare il saluto altrettanto esclusivo: Jannik lo memorizza alla perfezione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner affronta giovedì sera Daniil Medvedev nell'ultimo match del Gruppo Nastase delle ATP Finals: al campione azzurro basta vincere un set per mettersi al riparo da sgradite sorprese e qualificarsi alle semifinali. Quando i due entreranno in campo all'Inalpi Arena, potrebbero peraltro salutarsi non come usano fare i comuni mortali, ma col nuovo esclusivo saluto – da loro stesso inventato assieme a Carlos Alcaraz – che è riservato soltanto ai tennisti che si sono issati alla vetta della classifica mondiale: si tratta della ‘No.1 handshake', che tutti coloro che sono stati numeri uno del ranking – oppure ovviamente lo sono come Sinner, o ancora lo saranno in futuro – hanno il privilegio di poter fare tra loro.

Sinner, Alcaraz e Medvedev inventano la ‘No.1 handshake'

È stata l'ATP stessa a chiedere a Sinner, Alcaraz e Medvedev di inventare questo saluto che è per pochissimi al mondo (29 tennisti), dando loro appena 60 secondi per farlo. "Parliamone un po'", dice Carlos nel video diffuso sui social, cercando di coinvolgere gli altri due. "Non ne ho idea", esclama Jannik tirandosi fuori. A quel punto ci pensano il russo e lo spagnolo, sotto gli occhi dell'azzurro, a mettere assieme qualche mossa fatta con le mani, concludendo col dito indice alzato a indicare appunto il numero uno.

"Non male, mi piace", dice Medvedev. "È molto facile, non male", è d'accordo Alcaraz, che poi esegue velocemente il saluto con Sinner, che già lo ha memorizzato alla perfezione. "Mi piace", concorda il 23enne campione altoatesino, che poi rifà il saluto con Medvedev. E chissà che i due non lo rifacciano stasera al loro ingresso in campo.

Cos'è l'ATP No.1 Club: il gruppo super esclusivo dei numeri uno al mondo di tennis

L'ATP No.1 Club è stato lanciato dall'Associazione dei giocatori professionisti qualche giorno fa a Torino, proprio in occasione delle Finals: è il ristretto club che per la prima volta – nella storia di oltre 50 anni di classifiche ufficiali – unirà tutti gli ex, attuali e futuri numeri uno al mondo. Al momento sono 29 i tennisti ammessi a questo gruppo super esclusivo, passando per parecchie generazioni: da Nastase e Newcombe a Borg e McEnroe, per arrivare a Federer, Nadal e Djokovic, prima del terzetto formato da Sinner, Alcaraz e Medvedev.