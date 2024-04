video suggerito

Shang è una furia a Madrid, si arrabbia con l’arbitro e con Davidovich: che accusa di disonestà Il tennista cinese Shang si è infuriato perché Davidovich-Fokina non ha confessato all’arbitro di aver vinto un punto irregolare e dopo il match si è sfogato sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it



Il giorno in cui è tornato alle gare Carlos Alcaraz è stato molto intenso, tanti incontri spettacolari tra maschile e femminile. L'eliminazione di Musetti e l'attesa per l'esordio di Sinner, oltre che per il secondo turno di Nadal. Ma un pizzico di storia se lo prendo anche l'incontro tra il cinese Shang e lo spagnolo Davidovich-Fokina, accusato di essere disonesto dall'avversario, sui social network.

Shang è un giocatore cinese di 19 anni, sta crescendo, ha un gioco tutto suo, ha superato nel primo turno Moutet disputando un incontro che è già storia – 4 ore per tre set. Con quel successo si è guadagnato il passaggio al secondo turno, dove ha sfidato uno dei tanti spagnoli in tabellone: Alejandro Davidovich-Foikina, che si è imposto in due set. Il primo è stato lottatissimo e si è deciso anche grazie a un punto contestato. L'arbitro sbaglia, non vede il doppio rimbalzo, Davidovich-Fokina continua a giocare e vince il punto, poco dopo sarà 7-5. Lo spagnolo vince il secondo set e passa il turno.

Molte ore dopo Shang con una stories su Instagram accusa di antisportività il suo avversario postando l'immagine del fattaccio, del punto incriminato. La pallina per il cinese era rimbalzata due volte, Davidovich-Fokina è stato accusato di scorrettezza senza mezzi termini: "È sempre un piacere giocare contro un giocatore così onesto".

A stretto giro è arrivata la replica del giocatore spagnolo che ha dichiarato di non aver visto il doppio rimbalzo perché stava correndo in avanti. Insomma non ha avuto contezza di quanto accaduto e si è pure detto sorpreso da quello sfogo: "Non l'ho visto il doppio rimbalzo. Se l'avessi visto gli avrei dato il punto. Ho parlato con lui nello spogliatoio e diceva che andava tutto bene". A questo punto è facile dire che questo post di Shang è stato sorprendente.