Shang vince il punto più strano dell’anno a Madrid: punita la “cattiveria” di Moutet A Madrid Shang ha vinto un punto assurdo, da una posizione quasi impossibile. Tutto anche grazie alla sciocchezza di Moutet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quella tra Moutet e Shang nel Masters di Madrid è stata una partita assolutamente divertente, che ha chiuso con il botto il programma del mercoledì del Madrid Mutua Open. Un punto in particolare è diventato la copertina degli highlights del match (e della giornata) diventando poi oggetto di un video che ha fatto incetta di reazioni. A prenderselo è stato il tennista cinese protagonista di un tentativo disperato, andato a buon fine.

Dopo la battaglia del primo set, vinta dal francese che ha esultato mostrando a tutti gli attributi, Sheng ha iniziato a prendere il largo nel secondo. Un punto sembrava ormai finito nelle casse di Moutet che se l'era costruito nel migliore dei modi. Il transalpino infatti aveva piazzato una palla corta ben fatta, per chiamare a rete l'avversario. Quest'ultimo è riuscito ad arrivare sulla pallina, ma non ha potuto far altro che rimetterla in campo senza particolari pretese.

Moutet aveva la palla comoda sul dritto e poteva fare quello che voleva con quasi tutta la metà campo avversaria a disposizione. Shang infatti era rimasto a rete e non potendo fare molto altro ha deciso di accovacciarsi e alzare la racchetta, con un tentativo che sembrava velleitario: ha messo letteralmente solo l'attrezzo il cinese che si è anche protetto.

E le cose hanno preso una piega inaspettata visto che Moutet invece di piazzare un incrociato comodo comodo, ha giocato a uomo mirando al corpo del cinese. Un eccesso di "cattiveria" assolutamente evitabile. La pallina è finita esattamente sulla racchetta del cinese, e con una carambola fortunata ha messo in difficoltà Moutet che ha spedito la palla fuori. Epilogo assolutamente sorprendente di uno scambio che sembrava già chiuso soprattutto da Shang che si è fatto una bella risata con il suo angolo. Nemmeno lui pensava che alla fine avrebbe portato a casa il punto. Punita l'ingenuità di Moutet