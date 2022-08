Serena Williams dice addio al tennis, l’annuncio: “È la cosa più difficile che potessi immaginare” Serena Williams ha annunciato il suo ritiro dal tennis dopo gli US Open.

Serena Williams si ritira dal tennis. L'annuncio è arrivato con un lungo articolo pubblicato nell'ultimo numero di Vogue: "È la cosa più difficile che potessi mai immaginare. Non voglio che finisca, ma allo stesso tempo sono pronta per il futuro". La fortissima tennista americana, che compirà 41 anni il mese prossimo, ha messo a referto 73 titoli di singolare in carriera, di cui 23 titoli di doppio; e ha raccolto oltre 94 milioni di dollari dai premi vinti nel corso della sua carriera.

La Williams ha fatto sapere che si ritirerà dopo gli US Open, che si svolgeranno da fine agosto a settembre: "Il conto alla rovescia è iniziato. Mi godrò queste prossime settimane. Non cerco finale con cerimonia, non sono brava con gli addii".

Nelle sue parole su Vogue la tennista ha sottolineato come alcuni detrattori tentino di sminuire il suo percorso perché non è la più vincente nella storia del tennis femminile: “Ci sono persone che dicono che non sono la GOAT perché non ho superato il record di Margaret Court di 24 titoli del Grande Slam, che ha ottenuto prima dell'era Open".

Come già anticipato, Serena ha fatto capire che la sua parentesi col tennis si chiuderà dopo gli US Open e c'è chi sogna una vittoria che la porterebbe ad eguagliare il record della Court: “Non so se sarò pronto per vincere a New York. Ma ci proverò".

Le sue parole sono piuttosto chiare: "Non mi è mai piaciuta la parola pensione. Non mi sembra una parola moderna. Ho pensato a questo come a una transizione, ma voglio essere sensibile su come uso quella parola, che significa qualcosa di molto specifico e importante per una comunità di persone. Forse la parola migliore per descrivere quello che sto facendo è evoluzione. Sono qui per dirti che mi sto evolvendo lontano dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me".

Una delle tenniste più forti della storia ha confessato di voler trascorrere più tempo con suo marito, Alexis, e la loro bambina di cinque anni, Olympia, e ha rivelato che vorrebbero avere un altro figlio nel prossimo futuro: "Nell'ultimo anno, io e Alexis abbiamo cercato di avere un altro figlio, e recentemente abbiamo ricevuto alcune informazioni dal mio medico che mi hanno tranquillizzato e mi hanno fatto sentire che, quando siamo pronti, possiamo aggiungere qualcosa alla nostra famiglia. Non voglio assolutamente essere di nuovo incinta come atleta. Ho bisogno di essere due piedi nel tennis o due piedi fuori".