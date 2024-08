video suggerito

Sabalenka saluta Swiatek con una frase a rete: è un invito particolare, Iga se la ride Sabalenka a Cincinnati ha battuto Swiatek qualificandosi per la finale del torneo. E la bielorussa ha sorpreso la sua avversaria con una battuta a rete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Aryna Sabalenka si è tolta una bella soddisfazione a Cincinnati, battendo in semifinale Iga Swiatek. Non è stato semplice per la bielorussa che dopo un tennis dominante ha rischiato nel secondo set di incassare la rimonta della numero uno al mondo. Alla fine però ce l'ha fatta con un'esultanza liberatoria, e grandi sorrisi. A tal proposito Sabalenka ha salutato in modo molto particolare la giocatrice con cui ha perso 8 volte in 12 precedenti.

Sabalenka e la frase a Swiatek al momento dei saluti a rete

Infatti quando Aryna si è ritrovata con Iga a rete per il classico scambio del cinque, le ha sussurrato qualcosa. "Dobbiamo mantenerlo interessante", con riferimento al finale della sfida e alla necessità dei 10 match point necessari a trionfare. Una battuta scherzosa su questa rivalità destinata a durare a lungo, che ha sorpreso un po' la prima giocatrice del ranking. Quest'ultima infatti inizialmente non aveva capito quanto detto dalla rivale, ma poi si è lasciata andare ad una risata.

Sabalenka entusiasta della vittoria su Swiatek

Sicuramente la più felice delle due è la bielorussa che poco dopo è tornata sul rischio rimonta da parte di Iga: "Quello è stato sicuramente il momento più duro della partita. Continuavo a ripetermi, ‘è la numero 1 al mondo. Continuerà a combattere e a fare del suo meglio. Devi restare aggressiva. Devi metterla sotto pressione. Devi giocare il tuo tennis e semplicemente provarci'. Questa era in un certo senso la mia mentalità nei momenti difficili".

Grande pragmatismo da parte di Sabalenka che ora è concentrata già sulla prossima partita, dove aspetta una tra Pegula e Badosa: "Questo mi ha sicuramente dato molta sicurezza andando agli US Open. Ma è già nel passato… se devo concentrarmi su questa vittoria, resterò nel passato. Sono davvero felice della vittoria. È stata una prestazione brillante da parte mia. Ma voglio solo concentrarmi sul rimanere nel momento e dare il mio miglior tennis ogni volta che sono in campo. Cerco di rimanere calma, sicura e aggressiva in campo".