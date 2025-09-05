Sabalenka replica a Kyrgios sulla ‘Battaglia dei Sessi’: “Farò di tutto per prenderlo a calci nel c**o”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aryba Sabalenka risponde a Nicola Kyrgios dopo la provocazione per la ‘Battaglia dei Sessi’ e lo avverte: "Farò del mio meglio per prenderlo a calci nel c**o". È questa la replica della tennista bielorussa in conferenza stampa a Kyrgios, che aveva parlato del sequel della storica “Battaglia dei sessi” del 1973 tra Billy Jean King e Bobby Riggs con dichiarazioni volutamente provocatorie: “Non servirebbe nemmeno darmi al 100%, le donne non possono restituire i nostri servizi".

Inoltre, il tennista australiano ha previsto un agevole 6-2 in suo favore. Sabalenka, attuale numero uno del mondo, non ha certo fatto finta di nulla e con un sorriso ironico ha risposto così: “Se davvero giocheremo, farò del mio meglio per prenderlo a calci nel c**o. Sarà uno spettacolo che tutti vorranno vedere”.

Battaglia dei Sessi, Sabalenka replica a Kyrgios: "Farò di tutto per prenderlo a calci nel c**o"

Aryna Sabalenka ha risposto colpo su colpo a Kyrgios in conferenza stampa, dopo essersi qualificata per la finale degli US Open 2025, e col sorriso sulle labbra ha replicato: “Voglio solo dire che se giocheremo davvero, farò del mio meglio per prenderlo a calci nel c**o. Penso che sarà uno spettacolo potente da guardare…”.

Alle telecamere di RTL la numero uno al mondo ha ribadito: "È un’idea pazzesca e divertente. Nick lo ha detto, io credo di poter vincere, e farò di tutto per farlo capire". Sky Sports evidenzia che la numero 1 WTA considera la sfida una grande opportunità per il tennis femminile, puntando su un evento a grande pubblico per mettere pressione al rivale.

La Battaglia dei Sessi, il progetto a Hong Kong a gennaio 2026 e le regole

Il match dovrebbe disputarsi a gennaio 2026 a Hong Kong, in un format esibizione con regole modificate: per rendere la sfida più equilibrata, gli organizzatori hanno studiato alcune regole speciali come il campo leggermente ridotto e un solo servizio a disposizione di Kyrgios. Un modo per bilanciare le differenze fisiche tra i due circuiti e rendere lo spettacolo davvero competitivo.