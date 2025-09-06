Sabalenka-Anisimova in finale agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Auger-Aliassime è la finale femminile degli US Open: tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV.

Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova si affrontano stasera nella finale femminile degli US Open. La finale si prevede apertissima tra la numero 1 e la numero 8 WTA. Nove i precedenti. Anisimova è avanti 6-3. L'incontro non inizierà prima delle 22 ora italiana (le 16 di New York) di sabato 6 settembre. In precedenza si terrà la finale del torneo di doppio maschile. Domenica 7 settembre invece è in programma la finale del torneo maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

A che ora gioca oggi Sabalenka contro Anisimova agli US Open, orario e programma

Un tempo agli US Open c'era il Super Saturday con le due semifinali maschili e la finale femminile nello stesso giorno. Non è pià così da un po'. Oggi, anzi stasera tutta l'attenzione è sulla finale femminile che si giocherà sull'Arthur Ashe alle ore 22. In campo Sabalenka e Anisimova. Prima si terrà la finale del doppio maschile tra Granollers/Zeballos e Skupski/Salisbury.

Sabalenka-Anisimova, dove vederla oggi in TV e in streaming in chiaro

Aryna Sabalenka è la campionessa in carica, è la numero 1 del mondo, ma in questo 2025 nonostante una continuità impressionante non è riuscita a vincere alcuna prova dello Slam: finale persa a Melbourne e Parigi e semifinale a Wimbledon. Ora prova a svoltare contro Amanda Anisimova, che invece vivrà la seconda finale Slam consecutiva, dopo quella chiusa tra le lacrime a Wimbledon. L'incontro si terrà alle ore 22 e si potrà seguire in TV in diretta in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre ma anche su Sky – sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky GO e NOW, ma anche con SuperTenniX (gratis per i tesserati FITP).

I precedenti tra Sabalenka e Anisimova

Si sono incontrati nove volte, e in vantaggio un po' a sorpresa c'è l'americana che conduce per 6-3. Un motivo tecnico c'è. Sabalenka è fortissima e parte del suo gioco è favorito o meglio dettato dalla potenza, che è il punto di forza pure di Anisimova, che quindi ha le armi per rispondere e non farsi travolgere. L'ultima sfida a Wimbledon, quando l'americana vinse un match folle in tre set.