Ruud perde agli Internazionali e insinua dubbi su Rune: “Sarà la fisioterapia che lo aiuta” Tra Ruud e Rune non corre buon sangue. Il danese quando era in svantaggio nella semifinale ha chiamato il Medical Time Out e dopo il break la sorte del match è chiamata. In conferenza stampa il norvegese ha dubitato sull’infortunio di Rune.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le due semifinali degli Internazionali d'Italia erano molto attese pure perché si sfidavano giocatori con dei precedenti focosi. Medvedev e Tsitsipas erano amici, ma da anni non si parlano più. Ruud e Rune invece hanno avuto modo di battibeccare vis a vis e a distanza spesso lo scorso anno. Quando la partita è terminata c'è stato un sorprendente e affettuoso saluto, i sorrisi non sono mancati. Stupore enorme che diventa di proporzioni altissime se si pensa pure a quello che è accaduto nelle semifinali femminili. Ma in conferenza stampa c'è stata una clamorosa stoccata del norvegese che ha insinuato che il Medical Time Out di Rune sia stato solo tattico.

Ruud e Rune scendono in campo sotto un'incessante pioggerella e danno vita a un primo set di alto livello, ci sono dei picchi altissimi. Il norvegese vince un paio di punti spettacolari, da circoletto rosso. Break non ce ne sono, il tie-break lo vince Ruud per 7 punti a 2. Nel secondo set il danese sembra in difficoltà e nel quinto gioco perde il servizio. Subito dopo chiama l'MTO, che sta per Medical Time Out. I tennisti possono farne ricorso quando hanno dei problemi fisici. Il ventenne si fa massaggiare la spalla.

Holger Rune battendo Ruud ha ottenuto la terza finale 1000 della sua carriera.

Quando si riprende Ruud si porta sul 4-3. La vittoria è vicina, ma ha un blackout autentico, si fa agganciare sul 4-4 prima di perdere il secondo set 6-4. Nel terzo Rune è di un altro livello, Ruud viene travolto ed è sconfitto. Per il danese è la terza finale in un 1000 dopo quelle di Bercy e Montecarlo. Niente male. Per Ruud è stata un'enorme delusione, perché sapeva di poter vincere e nel secondo set è stato vicino al successo.

Casper Ruud è stato sconfitto in tre set da Rune nella semifinale di Roma.

Con sportività Ruud e Rune si sono salutati a fine partita. Ma nella conferenza stampa che ha fatto seguito all'incontro, il norvegese rispondendo a una domanda ha insinuato più di un dubbio sul Medical Time Out di Rune. Il norvegese ha detto: "Mi piacerebbe pensare che il Medical Time Out di Rune non sia stato tattico, ma certamente dopo quel momento non è che abbia iniziato a servire più lentamente. Se ha avuto qualche problema penso che sarà stata sicuramente la fisioterapia ad averlo aiutato".

Parole quasi scolpite nella pietra quelle di Ruud che probabilmente è stato disturbato da quella interruzione. L'ATP non riesce a risolvere questo problema, come sottolinea anche l'ex tennista e commentatore di Sky Paolo Bertolucci, che su Twitter ha scritto: "L'MTO e il toilet break sono diventati fattori determinanti sull'esito delle partite. WTA e ATP dove siete?".