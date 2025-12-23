Roger Federer rende omaggio a Nicola Pietrangeli: la lettera privata ai figli è davvero emozionante

I figli di Nicola Pietrangeli, Marco e Filippo, hanno rivelato che Roger Federer ha inviato loro una splendida lettera nella quale il campione svizzero ha usato parole meravigliose.

Lo scorso primo dicembre è venuto a mancare a 92 anni Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e dello sport italiano. Campione immenso, che ha travalicato i confini del suo sport, che all'epoca era di nicchia. Una vita sempre in prima linea e nei momenti successivi alla dipartita sono arrivati decine di omaggi inclusi quelli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Rafa Nadal. I figli hanno reso noto, adesso, di aver ricevuto anche una splendida lettera da parte di Roger Federer.

Le parole scritte da Federer nella lettera inviata ai figli di Pietrangeli

Al Tennis Club Parioli, pure alla presenza di Flavio Cobolli, è stato annunciato che il club 4 del circolo sarà intitolato a Nicola Pietrangeli. Presenti all'evento anche i figli del due volte vincitore del Roland Garros, Marco e Filippo che contestualmente hanno annunciato che Federer ha inviato una lettera alla famiglia Pietrangeli.

Non l'ha letta integralmente, è un ricordo privato e tale deve rimanere giustamente. Ma in parte ne ha svelato il contenuto: "Di papà Roger ne parla come simbolo e veicolo importante non solo per il tennis italiano. Lo ricorda sempre con grande piacere, specialmente ricorda quando veniva e aveva modo di incontrarlo in occasione degli Internazionali d'Italia a Roma".

Bertolucci e la squadra di Coppa Davis, con presente anche Pietrangeli.

Il legame tra Federer e Pietrangeli

Il legame tra i due era molto forte. Pietrangeli apprezzava anche lo stile di Federer, da gesti bianchi, come quello di Pietrangeli, che spesso gli regalava parole splendide, una volta disse: "Roger è come Maradona, è di un altro pianeta. Ti emozioni solo guardandolo".

Pietrangeli è stato un campione vero, ha vinto due titoli Slam, al Roland Garros, ha ottenuto risultati eccelsi anche su altre superfici, battendo più di una volta il mito Rod Laver. Recordman di presenze in Coppa Davis, da Capitano vinse quella del 1976, la prima dell'Italia.