Ranking ATP, cambia il sistema di assegnazione dei punti nel tennis: come funziona ora L'ATP ha deciso di modificare il sistema di punteggio dei tornei, Slam inclusi. Non ci sono novità per chi vince, ma aumentano i punti per chi perde in finale o in semifinale.

A cura di Alessio Morra

Nel 2024 per i tennisti ci saranno delle grosse novità. Perché l'ATP ha deciso di modificare il sistema di assegnazione dei punti per i singoli tornei. Non ci sono aumenti per i vincitori delle singole tappe – che siano Slam o 1000 – ma verranno distribuiti più punti a chi si qualifica per le finali, le semifinali, i quarti e gli ottavi di tutti i tornei.

I vincitori Slam otterranno sempre 2000 punti, così saranno 1000, 500 e 250 per i vincitori dei 1000, 500 e 250. Ma aumenteranno invece i punti per i finalisti di tutti i tornei. Passano da 1200 a 1300 quelli per i finalisti perdenti delle prove Slam, da 600 a 650 nei tornei 1000, da 300 a 330 nei tornei 500. E cresceranno così anche i punti per chi verrà eliminato nelle semifinali, nei quarti e negli ottavi, e in alcuni casi pure nei primissimi turni.

Una semifinale Slam non varrà più 720 punti, ma 800, ed avrà così nel Ranking un peso ancora maggiore. Da 360 a 400 invece per chi perde in semifinale neii tornei 1000. Un quarto di finale a Wimbledon peserà 400 punti (non più 360), mentre in un 1000, come quello di Roma o di Cincinnati, ne varrà 200 tondi.

Non cambierà nulla per le ATP Finals, mentre nella maggior parte dei tornei challenger i punti invece saranno di meno, e questo ha creato, naturalmente, malcontento nei tennisti di bassa classifica che frequentano questa tipologia di tornei.

L'ATP ha spiegato perché ha deciso di effettuare queste modifiche, che non sono una cosa da poco. Perché si va a cambiare un sistema che durava imperterrito da anni: "Le modifiche sono progettate per ottimizzare la distribuzione dei punti a seguito dell’aumento degli eventi Masters1000 da 96 giocatori, oltre a fornire un migliore equilibrio e distribuzione dei punti, considerando il significativo aumento dei tornei ATP Challenger di categoria superiore offerti ai giocatori dal 2023″.

I punti assegnati nei tornei Slam

Primo turno: 10 punti

Secondo turno: 50 (in precedenza erano 45 punti)

Terzo turno: 100 (90)

Ottavi di finale: 200 (180)

Quarti di finale: 400 (360)

Semifinali: 800 (720)

Finale: 1.300 (1.200)

Vincitore: 2.000

I punti che avranno i tennisti dai 1000

Primo turno: 10 punti (solo per i tornei da 96 giocatori)

Secondo turno: 30 (solo per i tornei da 96 giocatori, per quelli da 56 sono 10 punti)

Terzo turno: 50 (45)

Ottavi di finale: 100 (90)

Quarti di finale: 200 (180)

Semifinali: 400 (360)

Finale: 650 (600)

Vincitore: 1.000

Le novità per gli ATP 500

Primo turno: 25 punti, con tabellone da 48

Ottavi di finale: 50 (45)

Quarti di finale: 100 (90)

Semifinali: 200 (180)

Finale: 330 (300)

Vincitore: 500

Cambiamenti per i tornei ATP 250

Primo turno: 13 punti, solo con tabellone da 48

Ottavi di finale: 25 (20)

Quarti di finale: 50 (45)

Semifinali: 100 (90)

Finale: 165 (150)

Vincitore: 250

ATP FINALS

Vincitore: 1500 punti se imbattuto;

200 punti per ogni vittoria nei round robin;

400 punti per la semifinale;

500 punti per la vittoria in finale