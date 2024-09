Rafa Nadal convocato per la Coppa Davis, a Malaga potrebbe lasciare il tennis: “È la notizia dell’anno”

video suggerito

L'aveva detto che non voleva un lungo addio commovente. Non desiderava un saluto a ogni torneo. A Madrid, in primavera, gli onori gli sono stati riservati, al Roland Garros (casa sua) no, perché non si sa se ci tornerà. In molti pensavano che si ritirasse in Laver Cup e invece l'addio al tennis di Rafa Nadal potrebbe esserci a novembre, a Malaga, quando la Spagna sarà impegnata nelle Final 8 di Coppa Davis.

Rafa Nadal convocato dalla Spagna per le Final 8 di Coppa Davis

Quando la Spagna ha ottenuto la qualificazione, con annesso primo posto nel girone, per la Final 8 di Malaga capitan David Ferrer sornione non aveva escluso che a novembre in squadra ci sarebbe stato Rafa Nadal, e così sarà. Perché nell'elenco dei pre-convocati della Spagna – con Alcaraz, Bautista, Granollers e Carreno Busta – a sorpresa c'è l'ex numero 1 del mondo che non gioca dalle Olimpiadi ma che si sta allenando per tornare in campo. In molti si chiedevano quando e dove e ora c'è più di un indizio.

Nadal sarà in Davis, probabilmente per giocare ancora il doppio con Alcaraz e magari per chiudere in bellezza la sua strepitosa carriera. E se così sarà è facile pensare che tornerà in campo in almeno un torneo indoor prima della fine della stagione (Basilea e Parigi Bercy i più indicati).

Il sogno degli organizzatori è quello di una finale tra Italia e Spagna, che l'ennesima sfida tra Sinner e Alcaraz. E chissà che non possa essere determinante il doppio con un Nadal all'ultimo ballo. Il pensiero del ritiro, della last dance di Rafa in Davis arriva facile. Perché i Giochi li ha disputati, ha provato a rientrare nel circuito tra mille difficoltà, e le primavere sono 38 sulle spalle.

Ferrer e Lopez parlano del ritiro dal tennis di Nadal

Capitan Ferrer, ex numero 3 ATP, ha parlato della scelta di Nadal:"Lui mi ha detto che desidera essere a Malaga se ci qualificavamo. Tutto è stato molto facile perché era lui che fin dall'inizio voleva arrivare in finale. Mancano ancora due mesi e tutti i giocatori che sono in lista devono competere e vedere come stanno, ma la cosa positiva è che ci sono molte possibilità di combinare doppi a seconda della stanchezza fisica o di come sta andando la sfida. Può essere il ritiro perfetto? Non so, il ritiro è una cosa molto personale e ognuno si ritira come vuole e come può. Gestirlo non è facile".

Feliciano Lopez, che di Nadal è grande amico, direttore delle Final 8 di Malaga, ha detto: "È una bomba sportiva, l'evento dell'anno in Spagna. Non so se sarà l'ultima volta che Rafa gareggerà da professionista, ma potrebbe esserlo. L'annuncio che giocherà la Coppa Davis in Spagna, è un grande momento per lo sport spagnolo".

Il tabellone delle Final 8 della Coppa Davis 2024

Volandri per ora ha escluso dai convocati Berrettini, ma c'è tempo per cambiare. L'Italia è la favorita, nonché detentrice del titolo. La Spagna è nella parte bassa del tabellone e sfiderà nei quarti l'Olanda, poi eventualmente in semifinale troverebbe Germania o Canada. Nella parte alta ci sono Italia-Argentina e Stati Uniti-Australia.