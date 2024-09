Perché Volandri ha convocato Sinner, Musetti, Cobolli e non Berrettini per le Finals di Coppa Davis

video suggerito

Sono ufficiali le convocazioni del capitano dell'Italia Volandri per le Finals di Coppa Davis che inizieranno con la sfida contro l'Argentina a Malaga e sono in programma dal 19 al 24 novembre. Tornano a vestire l'azzurro Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, assenti nella fase a gironi, anche se il numero uno al mondo ha partecipato da tifoso. Conferma per Cobolli, assente Berrettini, mentre nel doppio ecco Bolelli e Vavassori.

Perché Volandri ha convocato Cobolli e non Berrettini nelle pre-convocazioni

Queste le parole di Volandri per spiegare le sue scelte: "Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi". E infatti classifica alla mano ci sono Sinner, Musetti e Cobolli che sono i primi tre tennisti italiani al momento nella classifica ATP, rispettivamente numeri 1, 19 e 32. In realtà se per Sinner e Musetti, il posto sembra essere assicurato, bisognerà capire se Volandri confermerà Cobolli o punterà su altri giocatori come Arnaldi o Berrettini, con quest'ultimo protagonista contro Olanda, Brasile e Belgio.

I pre-convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis

Sul sito ufficiale della Federazione proprio Filippo Volandri ha spiegato i motivi delle sue scelte, che hanno seguito un preciso criterio. Infatti i giocatori convocati sono stati scelti sulla base della classifica, poi più a ridosso delle Finals che si giocheranno dal 19 al 24 novembre, saranno fatte ulteriore valutazioni. Non sono da escludere eventuali cambi dunque. Questa la lista dei pre-convocati:

Jannik Sinner (n°1 del ranking ATP di singolare)

(n°1 del ranking ATP di singolare) Lorenzo Musetti (n°19 del ranking ATP di singolare)

(n°19 del ranking ATP di singolare) Flavio Cobolli (n°32 del ranking ATP di singolare)

(n°32 del ranking ATP di singolare) Andrea Vavassori (n° 9 del ranking ATP di doppio)

(n° 9 del ranking ATP di doppio) Simone Bolelli (n°12 ranking ATP di doppio)

Volandri ha poi spiegato: "La rosa è composta da giocatori importanti e tutti di altissimo livello, su cui so di poter contare. Stiamo tutti lavorando per arrivare pronti all’appuntamento con la Final 8. Nei quarti dovremo affrontare l’Argentina, una squadra importante: Guillermo Coria ha a disposizione singolaristi di assoluto valore come Cerundolo, Etcheverry, Baez e un doppio di qualità come quello composto da Molteni e Gonzalez". Noi, però, abbiamo una squadra forte, composta da ragazzi eccezionali che formano un gruppo che proprio nella coesione trova la sua forza. Non posso dunque che guardare con ottimismo a novembre e al futuro della Coppa Davis”.