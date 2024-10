Quanto guadagna Sinner se vince l’ATP Shanghai: montepremi e ranking aggiornato

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner giocherà la finale pure a Shanghai, sarà l'ottava di questa stagione magica. L'azzurro va a caccia del settimo titolo stagionale, e del terzo 1000. Per vincere dovrà battere Novak Djokovic, che in Cina sembra rifiorito. Il serbo proverà a vincere il 100° titolo della sua carriera, ma è sfavorito in virtù anche degli ultimi due confronti diretti favorevoli al numero 1 ATP. Di sicuro sarà una finale splendida ed è quella che in tanti desideravano vedere. Chi vincerà otterrà 1000 punti e porterà a casa un milione di euro.

Il montepremi dell’ATP Shanghai 2024, quanto guadagna Sinner

Il montepremi del torneo ATP 1000 di Shanghai è di oltre 8 milioni e 150 mila dollari. Una cifra alta, ma questo è un torneo di alto livello. Jannik Sinner e Novak Djokovic, che tornano a sfidarsi in una finale dopo quasi un anno, giocheranno pure per vincere 1000 punti e una cifra importante a livello economico e cioè esattamente 1 milione di euro. Poco più della metà (534.310) per chi perderà la finale di Shanghai, torneo che il serbo ha già vinto in cinque occasioni.

Il prize money del torneo di Pechino 2024: premi e punti ATP

Il vincitore della finale del 1000 di Shanghai conquisterà 1000 punti, chi verrà sconfitto in finale invece 650. La classifica per Sinner non cambierà e e resterà, molto a lungo, il numero 1. Mentre Djokovic sta incamerando punti importanti per le ATP Finals di Torino.

Ecco i guadagni turno per turno, dal primo fino alla finale:

Vincitore $ 1.100.000 (1.000000 euro) – 1000 punti

Finale $ 585.000 (534.310 euro) – 650 punti

Semifinale $ 325.000 (296.840 euro) – 400 punti

Quarti di finale $ 185.000 (165.828 euro) – 200 punti

Ottavi di finale $ 101.000 (90.533 euro) – 1000 punti

Terzo turno 59.100 (52.975 euro) – 50 punti

Secondo turno 34.500 (30.925 euro) – 20 punti

Primo turno $ 23.250 (20.841) – 10 punti

Sinner numero 1 al mondo anche dopo l'ATP Shanghai: la classifica aggiornata

Jannik Sinner manterrà anche in caso di sconfitta un ampio margine nella classifica mondiale su tutti i suoi inseguitori. Sinner nella classifica ATP ovviamente dovrà scartare i 500 punti del successo di Pechino del 2023, ne ha incamerati già 330 con la finale. Vincendo li riprenderà tutti. Alcaraz con la finale ha già scavalcato Zverev. Nulla cambierà invece per le posizioni dalla quarta in giù con Djokovic che guadagna qualcosa su Medvedev.

Ranking ATP, la TOP 10

1. Jannik Sinner – 11.010

2. Carlos Alcaraz – 7.010

3. Alexander Zverev – 6.705

4. Novak Djokovic – 5.560

5. Daniil Medvedev – 5.375

6. Andrey Rublev – 4.700

7. Taylor Fritz – 4.060

8. Hubert Hurkacz – 4.060

9. Casper Ruud – 3.965

10. Grigor Dimitrov – 3.840