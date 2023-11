Quanto guadagna chi vince la Coppa Davis, il montepremi per Sinner e gli altri dell’Italia di tennis Chi vincerà la finale di Coppa Davis tra Italia e Australia si porterà a casa anche un ricco montepremi del valore complessivo di 1,6 milioni di euro. Che Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli si dovranno spartire. In caso di 2° posto, il ‘premio di consolazione’ è di 1,1 milioni.

Vincere in Coppa Davis, la coppa più importante nel tennis per le Nazionali che si sfidano dal lontano 1899 nel torneo più antico al mondo, è cosa solo peri migliori. E i migliori oggi sono Australia e Italia che si giocano una finale che entrambi hanno vinto solo una volta in tutta la loro storia. Con in palio la possibilità di diventare la Selezione più forte in assoluto oltre che ha prendersi il montepremi ricco a disposizione.

Vincere per entrare nella storia e iscrivere i propri nomi per la seconda volta nella storia del tennis azzurro. Sinner e compagni vogliono ottenere questo a Malaga contro l'Australia dopo aver domato e dominato la Serbia di sua maestà Djokovic. Un appuntamento straordinario ottenuto sulla scia della grandissima crescita di Jannik Sinner, numero 4 al mondo in totale ascesa. Arnaldi, Sonego e i compagni della scuderia Volandri non hanno deluso le aspettative e fin qui hanno dato il meglio per i colori nazionali.

Ma in caso di vittoria in Coppa Davis a Malaga, quanto vincono i giocatori della Nazionale che si fregerà del titolo 2023? Ai giocatori della Nazionale vincente andrà un cospicuo assegno, unico e da dividere con tutti i presenti. In totale sarà di un milione e 600 mila euro. In caso di successo dell'Italia Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli se lo spartiranno in parti uguali.

Entrando nel dettaglio, la scalata ai 1,6 milioni finali è iniziata da lontano, da quando Sinner e i compagni hanno avuto la meglio sull'Olanda. Sinner e compagni battendo l'Olanda: approdando in semifinale hanno guadagnato 860mila euro mentre la federazione ha incassato 405mila euro. Poi, il confronto con la Serbia, in una semifinale che ha visto lievitare il premio a 1 milione di euro per i giocatori e 505.000 euro per la Federazione. Infine, l'ultimo tocco, nella finalissima di oggi contro l'Australia: l'assegno salirà quota 1,6 milioni di euro con la Federazione che porterà a casa 833mila euro complessivi.

Soddisfazione, economica, anche in caso di sconfitta contro l'Australia: se l'Italia si classificherà seconda in Coppa Davis, porterà a casa comunque un buon gruzzoletto, pari a 1,1 milioni di euro (570mila euro alla Federazione). Insomma, un buon premio di consolazione, ma nessuno ci sta pensando: in palio c'è il titolo. E la gloria, che non ha prezzo.