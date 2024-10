video suggerito

Quando si gioca la finale del torneo ATP Pechino: data e orario della partita di tennis La finale del torneo ATP 500 di Pechino si giocherà mercoledì 2 ottobre e prenderà il via alle ore 13. Sinner la giocherà se vincerà la semifinale con Bu, in caso di successo sfiderà Alcaraz o Medvedev in finale.

A cura di Alessio Morra

Il torneo ATP 500 di Pechino è un appuntamento d'elite, basta vedere chi è rimasto ancora in corsa e qual è l'albo d'oro ed ha una particolarità. Perché a Pechino il torneo inizia di giovedì e termina di mercoledì. La finale infatti si disputerà mercoledì 2 ottobre e prenderà il via alle ore 13. Jannik Sinner potrebbe disputarla per il secondo anno consecutivo, per disputarla dovrà battere il cinese Bu. L'altra semifinale è Medvedev-Alcaraz.

Jannik Sinner proprio da Pechino un anno fa iniziò la scalata verso la prima posizione della classifica mondiale. Batté Alcaraz in semifinale e Medvedev in finale. Ora è ancora qui in piena corsa, così come Alcaraz e Medvedev. Sinner, che vive un momento tribolato a causa del ricorso della Wada per il caso Clostebol, con una richiesta pesante (1 o 2 anni di squalifica), ha sconfitto in tre set prima il cileno Jarry e poi il russo Safiullin. Nei quarti ha eliminato Lehecka, ora avrà sul suo cammino Bu Yunchaokete che a sorpresa ha eliminato prima Musetti e poi Rublev. Medvedev e Alcaraz disputeranno l'altra semifinale, lo spagnolo piuttosto favorito avendo vinto le ultime tre sfide.

Finale ATP Pechino 2024, quando si gioca: la data e l’orario della partita di tennis

Il match che assegnerà il titolo del torneo 500 di Pechino si disputerà mercoledì 2 ottobre. Un giorno poco usuale per la finale di un torneo ATP. Sinner ci sarà se vincerà con Bu. La finale non prenderà il via prima delle ore 13 (le 19 locali).

Dove vedere la finale dell'ATP 500 Pechino in TV e streaming

La finale del torneo di Pechino si potrà seguire in ogni caso in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Sky ha i diritti in esclusiva del torneo cinese, che non sarà dunque trasmesso in chiaro nemmeno per la finale. Streaming possibile con Sky Go e NOW.

Contro chi può giocare Sinner in finale al torneo di Pechino, il prossimo avversario

Jannik Sinner cerca di qualificarsi per la finale del torneo 500 di Pechino per il secondo anno consecutivo. Sinner per accedere dovrà battere il cinese Bu Yunchaokete. Se riuscirà a sconfiggere, come da pronostico, il numero 96 del mondo, affronterà uno dei suoi consueti avversari e cioè Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev, due ex numeri uno del mondo.