Quando si gioca la finale del Roland Garros 2024, data e orario della partita di tennis La finale del torneo maschile del Roland Garros si giocherà domenica 9 giugno sul campo Philippe Chatrier. L'orario d'inizio è fissato per le 15. In campo i vincenti di Sinner-Alcaraz e Zverev-Ruud.

A cura di Alessio Morra

Il secondo torneo del Grande Slam 2024 volge verso il termine, ma il meglio deve ancora arrivare. Si disputano oggi le semifinali del torneo maschile, sabato la finale di quello femminile e domenica si chiuderà il Roland Garros con la finale maschile, che potrebbe vedere protagonista ancora Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open, e quindi in corsa anche per il Grande Slam.

Finale Roland Garros 2024, quando si gioca: data e orario

La finale del Roland Garros maschile è in programma domenica 9 giugno. Sul campo del Philippe Chatrier alle ore 15 scenderanno in campo i due finalisti, che usciranno dai match Sinner-Alcaraz e Ruud-Zverev. La finale si disputerà, naturalmente, al meglio dei cinque set. Ed essendoci il tetto sul campo centrale si giocherà anche in caso di pioggia.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti del Roland Garros 2024

La finale del torneo maschile del Roland Garros si disputerà domenica 9 giugno. In ogni caso lo Slam parigino avrà un nuovo vincitore, perché nessuno dei quattro semifinalisti è riuscito a conquistare, ancora, il titolo a Parigi. La semifinale nobile è quella che disputeranno Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e Carlos Alcaraz, ex numero 1 ed erede diretto di Rafa Nadal, l'uomo che ha vinto più volte in assoluto il Roland Garros (con 14 titoli).

Leggi anche Sinner è il nuovo numero 1 al mondo nel tennis! Djokovic si ritira dal Roland Garros

L'altra semifinale la giocheranno, esattamente come il 2023, il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev. Ruud ha disputato due finali in fila a Parigi (perse entrambe), mentre Zverev è a caccia del primo titolo Slam della sua carriera, ed è in serie aperta dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia a Roma.