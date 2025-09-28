Tennis
video suggerito
video suggerito

Quando gioca Sinner contro Marozsan ai quarti a Pechino 2025: data, orario e dove vederla in TV

Sinner-Marozsan è in programma lunedì 29 settembre nella mattinata italiana. In palio le semifinali. Ecco quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sinner-Marozsan è la partita dei quarti di finale del torneo di Pechino. Si gioca lunedì 29 settembre in orario ancora da definire. Il numero due al mondo reduce dalla vittoria in tre set su Atmane affronta l'ungherese 57 del ranking per la seconda volta in carriera dopo il precedente vittorioso del 2024. In palio la semifinale contro uno tra De Minaur e Mensik. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A che ora gioca Sinner contro Marozsan all'ATP Pechino, orario e programma

La partita tra Sinner e Marozsan si giocherà lunedì 29 settembre in orario ancora da definire. Quello che è certo è che il match è in programma nella mattinata italiana, con l'ora d'inizio che potrebbe dipendere da quelle precedenti con eventuali slittamenti.

Sinner-Marozsan dove vederla in TV e in streaming: non c'è diretta in chiaro

Dove vedere Sinner-Marozsan in TV? Chi vorrà seguire il match dei quarti di Pechino dovrà avere un abbonamento a Sky. L’ATP 500 cinese, infatti, non sarà disponibile in chiaro: la copertura televisiva è affidata interamente a Sky, che proporrà tutte le partite fino alla finale. Per l’incontro di Sinner la diretta sarà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). In alternativa, sarà possibile vederlo anche in streaming tramite Sky Go e NOW, servizi riservati agli abbonati.

Leggi anche
Quando gioca Sinner contro Cilic all'ATP Pechino: data e orario dell'incontro

I precedenti tra Sinner e Marozsan

Sinner e Marozsan si sono allenati recentemente insieme. Da avversari invece si sono affrontati in un’unica occasione. Il precedente risale al 2024, nei sedicesimi del torneo di Halle, quando Jannik s’impose in tre set, dopo aver perso il secondo al tie-break. Il numero due del mondo e testa di serie numero uno parte favorito contro il 25enne, 57° giocatore del ranking.

Jannik Sinner
Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
volley
mondiali
Dominio Italia, Bulgaria schiacciata con un netto 3-1: Azzurri campioni del mondo!
La selezione di De Giorgi vince il secondo titolo di fila con una prova di maturità: è il quinto titolo iridato
Simone Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali a Daniele Lavia: poi lo fa piangere in diretta
Simone Anzani e il pianto liberatorio in diretta: è campione del mondo dopo la malattia al cuore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views