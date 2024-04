video suggerito

Quando gioca Sinner contro Rune a Montecarlo: orario e dove vedere i quarti in TV e streaming Jannik Sinner gioca domani, venerdì 12 aprile (ore 13), contro Rune i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. È la seconda partita nel programma di match che iniziano alle 11: il campione italiano in campo dopo Tsitsipas-Khachanov. Il bilancio dei precedenti è in favore del danese, tra i due non corre buon sangue per un episodio accaduto nel 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Monte-Carlo Masters di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner gioca domani, venerdì 12 aprile, contro Holger Rune la partita dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. L'italiano scenderà sulla terra rossa del Court Rainier III non prima delle ore 13:00, considerato che nel programma della giornata il match è il secondo previsto in tabellone, dopo Tsitsipas-Khachanov che inizia alle 11:00.

L'alto-atesino arriva alla sfida odierna dopo aver battuto negli ottavi senza particolari difficoltà il tedesco Struff in due set (6-4, 6-2). Un successo che rilancia le ambizioni del campione degli Australian Open che deve centrare almeno la qualificazione in semifinale per evitare che Carlos Alcaraz (nonostante il ritiro) lo superi al secondo posto nel ranking Atp. Di fronte a sé avrà il danese che al termine di un duello durissimo ha avuto la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov (7-6, 3-6, 7-6).

L'incontro tra Jannik Sinner e Holger Rune verrà trasmesso in diretta tv sempre sui canali di Sky e in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sinner-Rune oggi negli ottavi a Montecarlo, quando si gioca

Non prima delle ore 13, è questo l'orario dell'incontro tra Sinner e Rune. L'inizio sarà inevitabilmente condizionato dall'andamento della sfida che precede quella dell'azzurro, ovvero l'altro incontro dei quarti che vede di fronte Tsitsipas e Khachanov.

Dove vedere Sinner-Rune in diretta TV e streaming

La partita tra Sinner e Rune sarà visibile (ma solo per gli abbonati) sui canali di Sky (Sky Sport 1, numero 201; Sky Sport Tennis, numero 203) che trasmette in esclusiva tutte le gare del Masters 1000 di Montecarlo. Per chi volesse seguire l'incontro in diretta streaming potrà farlo on-line utilizzando la app di Sky Go oppure NOW (servizio di streaming on-demand di Sky a oagamento) usufruendo dei condueti dispositivi.

Sinner contro Rune negli ottavi a Montecarlo: i precedenti

È la quarta volta che Sinner e Rune si sfidano, il bilancio degli incontri per adesso è favorevole al danese (2-1). E tra i due non corre affatto buon sangue. La vittoria più recente (novembre 2023) è dell'italiano che alle Atp Finals di Torino, dopo aver sconfitto Tsitsipas e Djokovic, superò anche lo scandinavo. Un successo in 3 set (6-2, 5-7, 6-4) che gli valse il primo posto nel girone verde e che volle a tutti costi nonostante fosse già qualificato per la semifinale.

In precedenza era stato lo scandinavo a imporsi: nel 2022 a Sofia quando Sinner, sul punteggio di 5-7, 6-4 è costretto a ritirarsi al terzo set (5-2 per il danese) a causa di un infortunio alla caviglia. Scintille a Montecarlo nel 2023: vince Rune (1-6, 7-5, 7-5) ma l'andamento del match è rocambolesco sia per l'interruzione dovuta al maltempo sia (soprattutto) per un brutto gesto del danese.

Cosa accadde? Al termine di uno scambio, con il tiro di Sinner finito lungo, Rune colpì d'istinto la pallina che finì quasi per colpire l'italiano. Jannik la prese male e protestò vivacemente col giudice di sedia. La gara riprese ma l'alto-atesino sembrò condizionato e innervosito da quell'episodio e perse al tie-break dopo un incontro durato quasi 3 ore. A fine match la stretta di mano fu glaciale.