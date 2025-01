Prossima partita Sinner agli Australian Open, quando gioca contro Schoolkate: la data

video suggerito

Jannik Sinner ha iniziato il suo cammino agli Australian Open 2025 battendo Nicolas Jarry, 34esimo al mondo. Una sfida non semplice che il numero uno del ranking ha portato a casa in tre set. Sinner, oltre ad inanellare l'ottavo successo di fila a Melbourne, si è qualificato per i trentaduesimi e tornerà in campo giovedì 16 gennaio contro il sorprendente australiano Tristan Schoolkate che ha battuto il giapponese Taro Daniel.

Quando gioca Sinner agli Australian Open, la data della prossima partita

Il tennista altoatesino, che nel 2024 ha vinto due prove del Grande Slam, è il grande favorito anche in questa edizione degli Australian Open. Sinner secondo tabellone affronterà nel secondo turno Schoolkate, numero 173 del mondo. La data dell'incontro di secondo turno è nota già: e cioè giovedì 16 gennaio. Non si può conoscere ancora in questo momento, invece, l'orario d'inizio della sfida dei trentaduesimi che potrebbe essere piazzata sul Campo Centrale tanto nella notte italiana che nella mattinata (sempre italiana) di giovedì.

L’avversario di Sinner in tabellone: contro chi gioca

Sinner si è qualificato per il secondo turno. L'incontro in programma giovedì 16 gennaio lo giocherà con un rivale di bassa classifica ovvero Tristan Schoolkate, tennista australiano entrato in tabellone solo grazie a una wild card che occupa la 173ª posizione ATP. È stato lui a battere il nipponico tra Taro Daniel, numero 84 del ranking, e con una discreta esperienza a livello di ranking ATP

L'australiano, che di anni ne ha 23, ha vinto solo due partita nel circuito maggiore e, ironia della sorte, le ha vinte proprio contro Daniel agli scorsi US Open e in questa edizione degli Australian Open. Non avrà niente da perdere contro Sinner e potrà contare su tutto il pubblico dalla sua parte, in quanto giocatore di casa.