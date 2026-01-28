Post social cattivissimo contro Musetti, sotto arriva il messaggio di Rune: è una lezione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In epoca social gli haters, si sa, sono in servizio continuo. E così accade che un tennista già col morale a pezzi per aver perso per ritiro (dovuto a un infortunio) un match che stava vincendo – e parliamo di un quarto di Slam – debba anche sorbirsi gli attacchi ingenerosi per non dire cattivi di qualcuno che scrive dietro una tastiera. Lorenzo Musetti sapeva bene di non poter continuare nel quarto di finale dell'Australian Open contro Novak Djokovic, figurarsi se non avrebbe voluto farlo dopo aver vinto i primi due set. "Si arrende facilmente, non è un combattente", è il commento sbattutogli contro su X, parole che non hanno alcun nesso con la realtà. Si attacca solo per attaccare. E allora per il carrarino spunta il difensore che non t'aspetti: Holger Rune spiega bene la situazione, dando una grande lezione a tutti.

Musetti si era portato a casa i primi due set contro Djokovic (6-4/6-3), stava giocando benissimo per ammissione dello stesso campione serbo, poi un problema muscolare alla coscia avvertito in maniera sempre più forte lo ha indotto a gettare la spugna, sul 3-1 per il suo avversario nel terzo set. Continuare avrebbe significato solo rischiare di infortunarsi gravemente, qualcosa che Rune – fermo ai box per la rottura del tendine d'Achille – ha sperimentato sulla sua pelle.

Il post su X contro Musetti infortunato: "Si è arreso facilmente, molte volte lo fa"

"Musetti si ritira troppo facilmente. Non combatte – è l'incipit del messaggio che attacca il numero 5 al mondo – Potrei sembrare duro, ma ogni giocatore ha qualche piccolo problema qua e là, un quarto di finale del Grande Slam in cui sei in vantaggio per due set a zero è una situazione in cui dovresti cercare di combattere e farti medicare. Si è arreso facilmente, molte volte lo fa. Non è un combattente".

Leggi anche Musetti agli Australian Open è riuscito in un'impresa sfortunata mai vista nella storia del tennis

Lorenzo in quei momenti era impegnato a Melbourne in conferenza stampa e certamente non aveva tempo e voglia di rispondere, allora per lui ci ha pensato Rune, chiarendo perché il campione azzurro ha fatto la cosa giusta. In quei casi non si tratta di fare gli eroi inutilmente combattendo per cause perse (Djokovic a dispetto dei 38 anni avrebbe potuto giocare ancora per ore e il match già aveva ‘girato' a suo favore), ma di pensare a non rovinarsi la carriera.

Rune difende Musetti: lui sa bene cosa può succedere forzando su un infortunio

"Guarda cosa mi è successo quando ho forzato su una lesione di primo grado alla gamba… mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo combattere a qualsiasi costo e con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo", ha scritto il 22enne danese, che sa bene di cosa parla.

Lo scorso ottobre Rune stava giocando il torneo di Stoccolma: nei quarti di finale vinti contro Etcheverry ha avvertito un fastidio muscolare nella zona posteriore della coscia, ma ha deciso comunque di giocare la semifinale il giorno dopo contro Humbert. Una scelta pagata carissima, visto che durante la partita col francese si è procurato la rottura del tendine d'Achille, uscendo dal campo in lacrime: dopo l'operazione, ci vorrà ancora qualche mese per rivederlo in campo.