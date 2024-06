video suggerito

Pietrangeli pungente su Sinner numero 1: “Non l’ha fatto battendo Djokovic”. Ma non era possibile Pietrangeli si è complimentato con Sinner per il numero uno al mondo, ma avrebbe preferito che lo stesso fosse arrivato battendo Djokovic in finale al Roland Garros. Uno scenario irrealizzabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

2.384 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Nicola Pietrangeli si è unito al coro dei complimenti per Sinner, nuovo numero uno al mondo del tennis. L'ex campione classe 1933 ha sottolineato l'impresa di Jannik diventato il primo italiano a raggiungere questo obiettivo. Il modo in cui tutto questo si è concretizzato, ovvero con il ritiro di Djokovic dal Roland Garros per infortunio, non è stato gradito molto da Pietrangeli, che avrebbe preferito un primato ottenuto con una vittoria di Sinner su Nole in finale. Uno scenario però irrealizzabile.

Perché Sinner non poteva diventare numero uno vincendo contro Djokovic nella finale del Roland Garros

Ai microfoni dell'Adnkronos Nicola Pietrangeli ha infatti spiegato: "Mi sarebbe piaciuto che fosse successo in un altro modo, battendo Djokovic sul campo in finale ma va bene lo stesso". In realtà però una finale tra Sinner e Djokovic non sarebbe stata decisiva per il primo posto della classifica ATP. Conti alla mano infatti a Jannik, sarebbe bastato arrivare in finale al Roland Garros per diventare il nuovo numero uno a prescindere dai risultati di Djokovic.

Sinner ha fatto meglio di Djokovic, meritando il primo posto del ranking

Questo significa che Jannik avrebbe giocato un'eventuale finale contro Nole già da numero uno al mondo, e avrebbe mantenuto la posizione a prescindere poi dall'esito della stessa. Tra l'altro si deve anche sottolineare che il nuovo primato di Sinner è figlio anche del rendimento degli ultimi mesi, migliore rispetto a quello di Djokovic. Ha mostrato la crescita di Jannik che ha vinto 3 degli ultimi 4 confronti, (comprese anche Finals e Coppa Davis, quest’ultima non influente per il ranking). In questo eccezionale 2024 poi si è preso Australian Open, Rotterdam e Miami, con un Roland Garros che può regalare ulteriori soddisfazioni, contro un Nole che stranamente non è riuscito a portare a casa nemmeno un torneo.

Leggi anche Sinner è il nuovo numero 1 al mondo nel tennis! Djokovic si ritira dal Roland Garros

I complimenti di Pietrangeli a Sinner

Comunque Pietrangeli ha voluto esaltare Sinner, cancellando anche le voci su possibili invidie alimentate da alcune dichiarazioni del passato che hanno fatto discutere:"Sinner merita di essere numero 1 del tennis mondiale, sta giocando benissimo da tanti mesi e sono molto contento per lui. Non sono né geloso né invidioso come qualcuno ha scritto, è una bellissima pagina non solo per il tennis ma per tutto lo sport italiano, è la prima volta che succede. Ora lo aspetta la semifinale con Alcaraz che vedo favorito su Tsitsipas, sarà la vera finale del torneo, ci sarà grande spettacolo, speriamo vinca Jannik".