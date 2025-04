video suggerito

Perché Jasmine Paolini e Renzo Furlan si sono separati dopo 10 anni: “Ne abbiamo parlato a Miami” Renzo Furlan torna a parlare della separazione con Jasmine Paolini, offrendo ulteriori dettagli soprattutto sull’ultimo periodo in cui la giocatrice ha maturato questa decisione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inizia un nuovo capitolo professionale, sia per Jasmine Paolini che per Renzo Furlan. Le strade della tennista e del suo storico coach si sono separate dopo 10 anni di fortunata collaborazione. Dopo le parole della giocatrice, sono arrivate quelle del suo coach che ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto e sul come si è arrivati, alla decisione.

Furlan sulla separazione con Jasmine Paolini

L'ex giocatore aveva già commentato il post di Jasmine sui social scrivendo: "Un privilegio aver potuto lavorare e vivere questa esperienza con te. Come ti dico sempre….'spacca' la pallina". Hanno condiviso un percorso meraviglioso, culminato in una stagione memorabile come la scorsa. Negli studi Sky Furlan ha spiegato: "Mi prenderò un periodo di riposo, quella con Jasmine è stata una bellissima esperienza, è stato un viaggio straordinario, durato nove anni dei quali gli ultimi cinque sono stati praticamente full time, in cinque anni io penso di aver saltato solo Montreal nel 2023 e le Olimpiadi nel 2024, quindi abbiamo condiviso questa strada insieme in maniera totale".

Furlan non si guarda indietro, ed è orgoglioso di quanto fatto

Un'esperienza magica con Furlan che se si guarda indietro non può che essere orgoglioso di quanto fatto e delle scelte portate avanti: "È stato bellissimo, è stato un viaggio notevole. Io spero di avergli trasmesso, anzi so di avergli trasmesso tutto quello che potevo. Lei è stata un'atleta straordinaria, con qualità notevoli, altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto. E non posso che che ricordare con piacere questi ultimi anni".

Il rapporto tra Jasmine e Renzo Furlan

A proposito della separazione, Furlan non entra nel merito ma spiega che tutto è stato deciso in occasione del torneo WTA 1000 di Miami: "È ovvio che si devono fare sempre delle scelte che ti portino a competere al meglio e quindi ne abbiamo parlato a Miami, lei mi ha detto le sue motivazioni che io condivido e quindi diciamo che ci siamo lasciati da amici".

Il rapporto dunque resta forte, con Furlan che è sempre pronto ad aiutare Jasmine: "Io sono sempre stato l'allenatore, lei l'allieva, però è anche vero che poi nasce affetto, nasce amicizia e questa resta. Perché lei sa che in qualsiasi momento mi può chiamare, ci andiamo a bere un caffè, mangiare una pizza e condividere se vuole qualsiasi tipo di pensiero". Nessun commento sulle voci relative ad un possibile futuro di Jasmine con la gemella Errani nelle vesti di nuova coach.