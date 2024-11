video suggerito

Paula Badosa racconta ciò che le disse Tsitsipas: “Non lo dimenticherò mai, era proprio andato…” Paula Badosa ha vissuto un momento di grandissima crisi nella prima parte di quest’anno: crollata al 140° posto, l’ex numero 2 al mondo ha pensato addirittura di ritirarsi. In quel frangente ha trovato al suo fianco il fidanzato Stefanos Tsitsipas, che le ha detto delle cose che non dimenticherà: “L’ho guardato e mi sono detta: ‘Questo è andato. Mi ama molto’…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas sono una coppia molto glamour del tennis mondiale, spesso in copertina con foto assieme postate sui social o con interviste, come quella doppia di qualche giorno fa in cui ribadivano il loro amore e soprattutto il loro essere fatti l'uno per l'altra. Insomma l'opposto della coppia formata da Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, tutta riservatezza e voler essere lontani dai riflettori. La tennista spagnola nelle scorse ore si è confessata in TV con Alex Corretja, raccontando cosa le disse qualche mese fa Tsitsipas, nel suo momento più buio: "Non lo dimenticherò mai, pensai che era andato… e che mi amava tantissimo".

"Forse dovrei smettere", aveva pensato la 27enne Badosa poco prima dell'estate, dopo una serie di brutte sconfitte ai primi turni, quando la sua condizione e il suo tennis erano ben lontani dal suo meglio, dopo la frattura da stress alla schiena subita lo scorso anno. Difficile accettare di scivolare così indietro in classifica per chi era stata numero 2 al mondo: lo scorso maggio Paula era crollata al 140° posto nel ranking WTA ed il suo cielo era completamente buio, fino al punto da generare i pensieri peggiori.

Paula Badosa è una presenza fissa delle copertine, oltre che una campionessa di tennis

Le parole di Tsitsipas nel momento più buio della Badosa: "Non lo dimenticherò mai"

La campionessa spagnola ha ricordato una conversazione avuta con Stefanos durante quel periodo di crisi, al Roland Garros di quest'anno: "Non lo dimenticherò mai. Non stavo bene, non ero dove volevo essere. E gli ho detto: ‘Credo che mi ritirerò quest'anno, perché non mi vedo tornare'. E lui mi ha guardato con una faccia come se fossi pazza e mi ha detto: ‘Presto sarai di nuovo nella top 10'. L'ho guardato e mi sono detta: ‘Questo è andato. Mi ama molto'…".

"Quando hai giocato a tennis percepisci queste cose. Lui è una persona che empatizza molto. È stato lì in quasi tutti i miei momenti brutti ed è stato un grande supporto per me – ha continuato la Badosa – E abbiamo qualcosa di molto bello in una coppia, che è ammirare l'altro. Ci rispettiamo e ci ammiriamo molto. Sentire queste parole da un grande atleta come lui mi motiva. Anche il fatto che il tuo partner creda in te aiuta".

La spagnola e il greco sono coetanei: 26 anni per entrambi

La clamorosa rimonta della spagnola nella classifica WTA: dal 140° posto al numero 11

Da quel drammatico confronto le cose sono cambiate clamorosamente per Paula, che ha iniziato una furiosa risalita in classifica a colpi di grandi risultati. Dopo essersi ‘scaldata' coi quarti di finale a Bad Homburg e gli ottavi di finale a Wimbledon, la spagnola è tornata al massimo nella stagione estiva sul cemento: ad agosto ha vinto il torneo WTA 500 di Washington, per poi raggiungere le semifinali a Cincinnati, Pechino e Ningbo, oltre ai quarti di finale allo US Open. L'ex numero 2 del mondo ha vinto 21 delle sue ultime 26 partite ed attualmente si trova al 12° posto nella classifica mondiale, dopo aver occupato l'11° posizione la scorsa settimana. No, non dimenticherà quelle parole di Stefanos: il greco ne sapeva di tennis e amore.