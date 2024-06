video suggerito

Paolini-Swiatek oggi in finale al Roland Garros 2024, orario e dove vedere la partita in TV e streaming Paolini-Swiatek è la finale del Roland Garros in programma oggi sabato 8 giugno alle ore 15 con diretta TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Paolini-Swiatek è la finale del Roland Garros femminile in programma oggi sabato 8 giugno alle ore 15 sul campo centrale Philippe Chatrier con diretta TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+. La tennista italiana dopo la vittoria in semifinale su Andreeva si gioca per la prima volta la possibilità di vincere un torneo dello Slam contro la numero 1 al mondo che ha già vinto questo torneo 3 volte. Paolini ha già la certezza matematica di un posto nella top ten del ranking WTA: in caso di vittoria del torneo diventerà numero 5 al mondo, altrimenti sarà numero 7. Due i precedenti tra Swiatek e Paolini, con due successi della tennista polacca. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando gioca Paolini contro Swiatek oggi al Roland Garros 2024: orario e programma

Paolini-Swiatek, finale del Roland Garros femminile è in programma oggi sabato 8 giugno sul campo centrale Philippe Chatrier. L'orario del match è alle 15, senza possibilità di slittamenti.

Dove vedere Paolini-Swiatek oggi al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere in TV Paolini-Swiatek? Nessuna diretta in chiaro per la finale del Roland Garros che sarà trasmessa in TV su Eurosport e quindi su DAZN e Sky (canale 210 o 211). Per quanto riguarda la diretta streaming, la partita si potrà vedere su Eurosport player, DAZN, Sky GO (app riservata agli abbonati Sky), e Discovery+, servizio previa abbonamento.

Paolini-Swiatek in TV in chiaro, non è prevista la diretta della finale

La finale del Roland-Garros tra Paolini e Swiatek non sarà trasmessa in TV in chiaro. Per vedere il match dunque sarà necessario sottoscrivere un abbonamento con Discovery+, oppure con Eurosport, Sky e DAZN.

Paolini-Swiatek, i precedenti in carriera

Paolini e Swiatek si conoscono bene, e si sono incrociate spesso negli spogliatoi con tanto di complimenti reciproci. Due i precedenti che hanno visto sempre vittoriosa la numero uno al mondo polacca, con il risultato due set a zero: 6-2, 6-1 nel 2018 a Praga, 6-3, 6-0 agli US Open 2022.

Quanto guadagna chi vince la finale del Roland Garros, il montepremi

Quanto guadagna la tennista vincitrice del Roland Garros? Il montepremi dello Slam francese prevede una cifra di 2.4 milioni che finiranno dunque nelle tasche di una tra Swiatek e Paolini. La finalista invece dovrà "consolarsi" con 1,2 milioni di euro. Questo il bottino che la giocatrice italiana ha già conquistato.

La classifica di Paolini dopo il Roland Garros, il nuovo ranking WTA

Jasmine Paolini dopo il Roland Garros guadagnerà diverse posizioni nel ranking ATP, entrando nella top ten. La tennista italiana, che è attualmente la 15a giocatrice ATP, sarà almeno numero 7 del mondo lunedì 10 giugno. In caso di vittoria del torneo diventerebbe la numero 5 del ranking WTA, un risultato eccezionale. Nella classifica race, quella stagionale è al 5° posto.