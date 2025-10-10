Tennis
Paolini favolosa, batte per la prima volta Swiatek e vola in semifinale: “Una soddisfazione fantastica”

Jasmine Paolini dominante, batte per la prima volta Iga Swiatek (6-1, 6-2) e vola in semifinale a WTA 1000 di Wuhan. Sfiderà Coco Gauff. Così la tennista toscana dopo la vittoria: “Una soddisfazione fantastica”.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Jasmine Paolini vola in semifinale al WTA 1000 di Wuhan. La tennista toscana firma l’impresa più grande della sua carriera superando la numero 2 del mondo, Iga Swiatek, con un netto 6-1, 6-2 in poco più di un’ora. Una prestazione impeccabile, dominata dal primo all’ultimo punto, in cui Paolini ha dettato il ritmo e impedito alla polacca di entrare in partita. Sabato la attende un’altra sfida di prestigio: in semifinale affronterà Coco Gauff.

Queste le parole di Paolini dopo il match: "Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica. Gauff è tosta da affrontare, sarà un match duro. Adesso però sono super felice di essere in semifinale".

Jasmine Paolini consolida la sua posizione nella Race WTA, allungando su Elena Rybakina. Il successo sulla numero 2 del mondo, Iga Swiatek, unito alla sconfitta della kazaka contro Aryna Sabalenka, permette all’azzurra di portarsi a +218 punti. Un margine che potrebbe crescere ulteriormente se dovesse proseguire il suo cammino vincente a Wuhan.

Tennis
Immagine
Tennis
