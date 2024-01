Panatta disgustato dalle stucchevoli accuse a Berrettini e Melissa Satta: “Li stanno massacrando” L’ex campione ha censurato il chiacchiericcio del gossip sulla vita privata e sportiva del tennista romano, costretto al ritiro dagli Australian Open perché non in condizioni fisiche per andare in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melissa Satta e Matteo Berrettini. Il tennista romano nel tritacarne del gossip.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Berrettini s'è ritirato dagli Australian Open 2024 senza nemmeno scendere in campo per la prima partita. Avrebbe dovuto giocare contro Stefanos Tsitsipas ma, nonostante il tentativo estremo di volare a Melbourne ed esserci a tutti i costi, le condizioni fisiche non gli hanno permesso di saggiare di nuovo il clima della competizione.

L'ultima immagine da giocatore ‘vero' risale a fine agosto scorso: urlo di dolore, smorfia, tanti saluti agli US Open in sedia a rotelle e in preda allo sconforto per l'infortunio alla caviglia. Tormento, sfortuna e frustrazione lo hanno accompagnato il tennista romano in questo lungo lasso di tempo con la sensazione di essere precipitato in una sorta di limbo dal quale non sa quando ne uscirà.

The Hammer, il ‘martello' (mai soprannome è sembrato più beffardo considerata questa fase) era arrivato al sesto posto nel Ranking Atp adesso è scivolato in 125ª posizione e, a mo' di salvagente per la carriera, può scegliere di aggrapparsi alla formula della ‘classifica protetta' per ripartire.

Berrettini non è uscito più dal tunnel degli acciacchi e, cosa peggiore, è finito nel tritacarne mediatico del gossip per la relazione con Melissa Satta. La ‘causa' del lento (o mancato) recupero sarebbe della compagna: in sintesi è questa l'opinione strisciante che s'insinua nei social e nei commenti di massa.

Non è certo la prima volta che affronta un argomento del genere e ne prende le distanze mostrando meraviglia e fastidio per una vicenda privata e una questione sentimentale che – come ha spiegato – nulla c'entra con l'evoluzione della sua vita sportiva. "Sto vivendo un sentimento, che colpa ha Melissa se ci siamo trovati?", è il concetto ribadito più volte per rimarcare il giusto confine tra vicende private e altre di campo. Per queste ultime ha pagato (e sta pagando) in prima persona e viene accerchiato dalla ridda di chiacchiere sulla sua storia d'amore.

"Mi dispiace molto per Berrettini – ha ammesso Adriano Panatta alla Domenica Sportiva -, s'è ritirato perché ha ancora male al piede. Era andato in Australia perché convinto di poter giocare ma è stato davvero sfortunato. Da un anno è così".

Il riferimento allo stato di forma e ai problemi fisici è l'anticamera di un altro ragionamento più articolato. L'ex campione di tennis italiano non usa giri di parole per censurare la pressione sguaiata che c'è intorno a Berrettini. "Sono disgustato dal trattamento che gli stanno riservando sui social. Gli danno la colpa di avere accanto una bella ragazza e vivere una storia d'amore. Danno la colpa a Melissa Satta… è una cosa brutta ma non c'entra niente. Li stanno massacrando ma l'amore non ha mai fatto male a nessuno".

La chiosa di Panatta è un auspicio: "Speriamo che Matteo possa tornare quanto prima quello di due anni fa. Era tra i primi dieci del mondo, era in finale a Wimbledon, non dimentichiamolo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Paolo Bertolucci che, in un messaggio condiviso su X è stato altrettanto franco: "Leggo vergognosi commenti su Berrettini. Lui è in grado di gestire la propria vita. Vi consiglio di concentrare tutte le attenzioni sulla vostra".