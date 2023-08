Berrettini si ritira dagli Us Open: brutta distorsione alla caviglia, crolla in campo dal dolore Berrettini si ritira dagli Us Open: brutta distorsione alla caviglia destra per il tennista italiano, che crolla a terra durante il match con Rinderknech.

Matteo Berrettini si ritira dagli Us Open: brutta distorsione alla caviglia destra per lui. Il tennista azzurro è crollato a terra durante il match con Rinderknech, che si qualifica al terzo turno.

Con l’arrivo del fisioterapista il romano è riuscito ad alzarsi e a poggiare la caviglia interessata a terra, che è sicuramente una buona notizia, ma non è in grado di proseguire la sua gara. Le sensazioni non erano positive fin da subito, visto che il movimento che Berrettini ha fatto non era naturale: la caviglia si è quasi girata completamente e dopo il romano è rimasto a terra per qualche secondo prima di rialzarsi.

Berrettini in quel momento stava perdendo (6-4 5-3) contro il francese Rinderknech, che era stato protagonista di una prestazione quasi perfetta.

Matteo era sotto di un set ma stava dando filo da torcere sul servizio dell’avversario: aveva annullato tre o quattro set-point, ma nel tentativo di prendere una palla sulla sinistra gli si è girata la caviglia ed è caduto a terra. Grande sfortuna per il romano.

