Paire si allena con una squadra di calcio, i compagni sono pazzi di lui: è impressionante Benoit Paire ha dimostrato di saperci fare e non poco con il calcio. In un video l’impressionante allenamento con il Brest, club di Ligue 1.

A cura di Marco Beltrami

Mentre la stagione del grande tennis volge al termine, Benoit Paire sembra aver ritrovato l'entusiasmo dei tempi migliori. Il tennista francese reduce da un'annata con poche gioie e molte delusioni, dopo le intemperanze e bizze del passato, ha recuperato lo spirito giusto. Impegnato in Francia nel challenger di Brest, l'avignonese classe 1989 si è concesso un vero e proprio fuori programma. Ha messo da parte la racchetta per dedicarsi al calcio, con discreto successo.

Prima di scendere in campo per la sfida contro Sels, Paire si è presentato al centro sportivo della squadra di calcio locale, lo Stade Brestois 29, comunemente noto come Brest, che milita nel massimo campionato transalpino. Ha ricevuto una grande accoglienza il tennista francese molto popolare oltre che per il suo gioco tutto genio e sregolatezza, anche per i suoi comportamenti spesso sopra le righe. In un video caricato sul profilo ufficiale dei biancorossi, si può ammirare Paire alle prese con una serie di volée.

Non stiamo parlando di colpi al volo con la racchetta, ma di conclusioni in porta senza far rimbalzare il pallone. I calciatori gli hanno lasciato la scena e Benoit ha mostrato una coordinazione eccezionale. In posizione centrale, ha calciato una serie di palloni lanciatigli lateralmente. Il primo tentativo è stato già ottimo, con un calcio di sinistro quasi perfetto che ha costretto il portiere del Brest ad un miracolo. Subito dopo Paire ha realizzato due gol, celebrati dai "neo-compagni", con un abbraccio di gruppo e festeggiamenti scatenati.

Tutti sono rimasti impressionanti dalle doti balistiche di Paire, e la didascalia scelta per accompagnare il video sui social dal Brest è emblematica: "Che diavolo di sinistro!". Applausi al tennista francese che è tornato a sorridere anche sul campo di calcio. Nella sua ultima intervista tennistica ai microfoni di Univers Tennis ha dichiarato: "Il pubblico mi sta aiutando dopo due anni particolari. Sento che il mio livello sta tornando e anche le gambe. Sto bene fisicamente e mentalmente".