Ostapenko incontenibile contro l’arbitra, dimentica il rispetto: “Sei cieca, non voglio più vederti” A Brisbane momento di grande tensione tra Jelena Ostapenko e l’arbitra con la giocatrice lettone che ha pronunciato parole di fuoco verso l’ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando gioca Jelena Ostapenko l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. L’ultima partita tra la lettone dal carattere fumantino e la tennista russa Azarenka, valida per i quarti di finale del torneo di Brisbane ha vissuto un momento di grande tensione. La giocatrice numero 12 al mondo si è letteralmente infuriata contro l’arbitra, urlandole parole di fuoco.

La pietra dello scandalo è stata un punto in un momento molto delicato del match, ovvero quando il punteggio era sul 4-4 nel terzo set. Ostapenko si è lamentata per un presunto doppio rimbalzo non ravvisato dall'arbitra norvegese Julie Kjendli che ha assegnato invece il punto alla sua avversaria Azarenka che si è portata ad un game dalla vittoria. Una situazione che ha fatto letteralmente esplodere Jelena che aveva un conto aperto con l'ufficiale.

Dopo aver fatto a più riprese il segno del due, per sottolineare il doppio rimbalzo nel campo di Azarenka e aver cercato solidarietà dal suo angolo. La lettone si è scagliata contro Kjendli: "Sei cieca. È impossibile giocare con te perché commetti tanti errori. Tre errori, non voglio vederti mai più quando gioco. Non sarai mai al mio livello, stai rovinando tutto". E poi ancora: "Non ti voglio mai più nei miei incontri. Non sarai mai alla mia altezza. Non sarai mai alla mia altezza. Non ti voglio nei miei incontri. Mi rovini ogni partita".

Molto nervosa Ostapenko che è uscita sconfitta dopo una battaglia superiore complessivamente alle due ore. Dopo il saluto senza troppe smancerie con l'avversaria, fuga negli spogliatoi per Jelena. Ovviamente è toccato alla vincitrice presentarsi davanti ai microfoni e commentare anche la furia di Ostapenko durante il confronto. L'esperta russa se l'è cavata con una risposta simpatica: "Contro Jelena qualche volta tu devi infilarti un elmetto e cercare di restare lì". Appuntamento al prossimo confronto, il conto Ostapenko è aperto.