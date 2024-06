video suggerito

Ostapenko commette il peggiore doppio fallo di sempre e resta impietrita: non riesce a spiegarselo Incredibile errore per Jelena Ostapenko a Eastbourne. Spedisce la palla fuori di metri, sbagliando direzione e non riesce a darsi pace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jelena Ostapenko sull’erba di Eastbourne ha pagato dazio al momento di forma eccezionale di Katie Boulter. La tennista numero 13 del mondo e 5a testa di serie è stata battuta in due set in una partita non troppo fortunata. In particolare un momento del suo match è diventato molto popolare, purtroppo per lei in negativo. Ostapenko si è resa protagonista di un errore plateale e clamoroso, che ha lasciato lei per prima sorpresa.

Il clamoroso errore di Ostapenko a Eastbourne, il doppio fallo peggiore della storia

L'episodio in questione è avvenuto nel primo parziale, in una situazione di punteggio complicata con Jelena al servizio nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Al momento di servire la seconda palla, è arrivato un doppio fallo in un modo sorprendente. La giocatrice lettone che serviva da destra, invece di spedire la pallina nel rettangolo di battuta opposto, l'ha spedito in direzione di quello alla sua destra. Come se battesse dall'altro.

La reazione di Ostapenko all'errore al servizio

Ha quasi sfidato le leggi della fisica Ostapenko che tra l'altro non è riuscita a mandare la pallina in campo (parziale consolazione perché sarebbe comunque stato un doppio fallo). Un errore davvero incredibile, che è costato il punto. Qualcuno l'ha ribattezzato come un triplo fallo: questo perché oltre a concedere il punto all'avversaria, è riuscito a mandare la palla dal lato sbagliato dal campo e fuori. Difficile insomma fare peggio.

Un incidente che ha sorpreso in primis la stessa Ostapenko. Infatti dopo il sorprendente errore, Jelena è rimasta impietrita con lo sguardo quasi perso. Difficile trovare la spiegazione a quanto fatto, figlio di una pallina colpita male. Può capitare insomma, e infatti in passato per esempio un celebre precedente è stato quello di Tiafoe. Una situazione sfortunata in una giornata disastrosa per Ostapenko che è stata eliminata in due set. Difficile fronteggiare una delle giocatrici più in forma del momento.

E quest'ultima ha celebrato il successo con queste parole: "Onestamente, stavo solo cercando di colpire la palla un po' più forte di lei. È così difficile giocare contro di lei, non sai mai cosa succederà e comanda il gioco".