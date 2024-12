video suggerito

Nuovo caso doping nel tennis, Max Purcell sospeso: "Ha ammesso di aver violato le regole" Dopo i casi Sinner e Swiatek, ancora lavoro per l'ITIA che ha ufficializzato lo stop di Max Purcell due volte campione Slam nel doppio. Ha ammesso di aver violato il regolamento.

A cura di Marco Beltrami

Dopo i casi Sinner e Swiatek, l'ITIA torna in azione.Il tennista australiano Max Purcell è stato sospeso provvisoriamente dall'International Tennis Integrity Agency dopo una violazione del regolamento del programma anti-doping relativo "relativo all'uso di un metodo proibito".

Perché Max Purcell è stato sospeso dall'ITIA, violazione del regolamento anti-doping

L'attuale numero 105 del mondo (ex 40), campione in carica del doppio degli US Open, ha ammesso di aver violato in particolare l'articolo 2.2 che recita: "Il doping è definito come … l'uso o il tentato uso da parte di un Giocatore di una Sostanza Proibita o di un Metodo Proibito, a meno che il Giocatore non dimostri che tale Uso o Tentativo di Uso è coerente con una TUE (esenzione a fini terapeutici, ndr) concessa in conformità all'Articolo 4.4″.

Chi è Max Purcell, la sua carriera e i successi Slam in doppio

Purcell che in carriera ha giocato e perso tre volte contro Sinner, in singolare non ha vinto alcun torneo raggiungendo una sola finale, la scorsa stagione a Eastbourne. I suoi risultati più importanti sono arrivati in doppio: due vittorie Slam, ovvero Wimbledon 2022 e US Open 2024 con Thompson ed Ebden, e due finali agli Australian Open. Recentemente lo abbiamo visto impegnato in Italia alle ATP Finals, dove ha raggiunto la semifinale.

Questo il comunicato ufficiale dell'ITIA:

"L'International Tennis Integrity Agency (ITIA) conferma oggi che il tennista australiano Max Purcell ha scelto di sottoporsi a una sospensione provvisoria volontaria ai sensi del Tennis Anti-Doping Programme (TADP).



Purcell, 26 anni, attualmente numero 12 al mondo nel doppio, ha ammesso di aver violato l'articolo 2.2 del TADP relativo all'uso di un metodo proibito e ha chiesto di sottoporsi a una sospensione provvisoria il 10 dicembre 2024. La sospensione è entrata in vigore il 12 dicembre 2024 e il tempo trascorso in sospensione provvisoria sarà conteggiato in qualsiasi sanzione futura.



Durante la sospensione provvisoria, a Purcell è vietato giocare, allenare o presenziare a qualsiasi evento di tennis autorizzato o sanzionato dai membri dell'ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi associazione nazionale.



Poiché la questione è in corso, l'ITIA non è in grado di fornire ulteriori commenti fino alla sua conclusione.

L'ITIA è un organismo indipendente istituito dai suoi membri tennistici per promuovere, incoraggiare, migliorare e salvaguardare l'integrità dei loro eventi tennistici professionistici".