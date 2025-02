video suggerito

Nardi sorprende Alcaraz con un punto perfetto e se la ride, Carlos è colpito: "Bravissimo Luca" Carlos Alcaraz sorpreso da Luca Nardi, finisce nella sua metà campo e scambia il cinque con il tennista italiano protagonista di una giocata da applausi.

A cura di Marco Beltrami

Luca Nardi è riuscito a strappare un set al suo "amico" Carlos Alcaraz. Il tennista italiano è stato sconfitto dallo spagnolo, ma nel secondo parziale è salito in cattedra e con una rimonta culminata in una striscia di 14 punti a 1, è riuscito ad aggiudicarsi il parziale portando il numero 3 del mondo al terzo dove poi non c'è stato nulla da fare.

Luca Nardi vince il secondo set in rimonta contro Alcaraz, punto da applausi

Il 21enne azzurro ha anche regalato spettacolo, conquistando in primis i complimenti del suo avversario. Un punto in particolare è stato eccezionale per Luca che si è fatto trovare pronto in avvio di terzo set durante un turno di servizio di Carlitos. Nardi dopo una risposta ad un servizio velenoso, non si è lasciato sorprendere dal tentativo di contropiede e per non farsi beffare ha effettuato un colpo in mezzo alle gambe.

Lo scambio è andato avanti tra lo stupore del pubblico, con un botta e risposta da fondo fino a quando ecco che il giocatore nativo di Pesaro ha sfoderato una clamorosa palla corta. Una soluzione perfetta con la pallina che è "morta" proprio a ridosso della rete. Inutile il tentativo di recupero del velocissimo Alcaraz che non è riuscito ad evitare il secondo rimbalzo.

I complimenti di Alcaraz a Nardi

La corsa del terzo giocatore del ranking è culminata nella metà campo di Nardi, a causa dello slancio. E qui Alcaraz si è complimentato con l'avversario dicendogli "Bravissimo Luca", con tanto di scambio del cinque. Il giocatore italiano dal canto suo si è scusato, perché probabilmente la sua soluzione vincente è stata non proprio "pulitissima".

Sorrisi e riconoscimento del merito dunque, con Alcaraz che poi è tornato nella sua metà campo dove ha ripreso a macinare gioco. Il copione della gara è tornato quello del primo punto e per Nardi non c'è stato più nulla da fare. Esce di scena dal torneo di Doha a testa altissima con gli applausi del vincitore. Quest'ultimo a fine match ha dichiarato: "Penso di aver giocato una buona partita. Lui ha giocato meglio sul 4-1 40-40. Sembrava che avesse iniziato a giocare come se fosse il numero 1 al mondo".