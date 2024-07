video suggerito

Nadal smentisce l’intervistatore che lo esalta dopo la battaglia: “L’avrete notato”. Ridono tutti Rafa Nadal ha conquistato la semifinale a Bastad battendo dopo 4 ore di match Navone. Il maiorchino ha scherzato sul suo controllo del match. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Non è certo il miglior Rafa Nadal, ma la tempra e l'agonismo sono quelle di sempre. Lo spagnolo dopo una vera e propria battaglia di 3 set contro l'argentino Navone è riuscito a spuntarla, conquistando la semifinale di Bastad dove affronterà Ajdukovic. Stanco, ma felice Nadal che al termine del match durato poco più di 4 ore ha scherzato sulla sua prestazione e sulla sua tenuta mentale.

Nadal batte in 4 ore Navone e scherza nell'intervista sulla sua concentrazione

Quando infatti l'interlocutore gli ha fatto notare che quella contro Navone è stata la sua seconda partita più lunga sui 3 set, dopo quella contro Djokovic del 2009, durata 3 minuti in più, Rafa ha guardato l'orologio per rendersi conto dell'orario. "Come sei rimasto concentrato per tutto il tempo?". Di fronte all'entusiasmo del padrone di casa sulla sua concentrazione ecco la simpatica smentita di Nadal: "No, non ero concentrato per tutto il tempo, come avete notato. Ero avanti 5-2, quindi ho perso per qualche istante la concentrazione".

Le parole di Nadal dopo la vittoria contro Navone a Bastad

E sul copione della partita poi, altri sorrisi: "Ho avuto il controllo per alcune fasi, e per alcune fasi lo ha avuto lui. Alla fine? Nessuno ha avuto il controllo e questa è la verità". E a proposito della sua forma fisica dopo questa sfida: "Sono riuscito a resistere fisicamente fino alla fine. Vediamo come sto domani. Oggi sono vivo e sono in semifinale. Cercherò di recuperare, anche se il mio corpo è giovane (sorride, ndr)". Insomma c'è stanchezza ma l'umore è alto per Rafa che oltre a tornare in campo per la prima volta in semifinale dopo Wimbledon 2022, scenderà in campo anche in doppio con Ruud.

Entusiasmo alle stelle comunque per un Nadal che ha superato un ostacolo molto ostico sulla terra battuta. Un'iniezione di fiducia importante in un torneo che potrebbe essere alla sua portata. Segnali incoraggianti in vista delle Olimpiadi, dove Rafa vuole regalarsi l'ennesima gioia della sua eccezionale carriera. Prima però attenzione a quello che potrebbe succedere in Svezia.