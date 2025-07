Kyrgios sfida Sabalenka nella “Battaglia dei sessi”: uomo contro donna con regole diverse tra loro

video suggerito

A cinquant’anni dall’indimenticabile scontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs il mondo del tennis potrebbe vivere un'altro scontro fra sessi. La prima partita fra un uomo e una donna tenne incollati 90 milioni di spettatori in giro per il mondo e stavolta ogni barriera potrebbe essere abbattuta: Nick Kyrgios sui social ha lanciato l'indiscrezione di una possibile partita da giocare alla fine dell'anno contro Aryna Sabalenka con delle regole speciali studiate appositamente per il grande evento. la "Battaglia dei sessi" potrebbe essere replicata in chiave moderna con la tennista più forte al mondo che sfiderebbe l'australiano, un personaggio che nei tempi recenti si è fatto notare per le sue uscite controverse piuttosto che per la bravura in campo.

L'idea ha guadagnato corpo di recente, dopo l'indiscrezione di Kyrgios che vorrebbe fortemente questo tipo di evento. La partita non è stata ancora definita e non si conosce la data, ma potrebbe giocarsi alla fine della stagione a Hong Kong. Sarà un'esibizione a tutti gli effetti che precederà delle regole speciali. È un richiamo a quanto accaduto nel 1973, quando Billie Jean King riuscì a battere Bobby Riggs (che all'epoca dell'incontro aveva 55 anni) con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3.

Kyrgios propone una nuova "Battaglia dei sessi"

L'idea sembrava soltanto un progetto campato in aria ma potrebbe concretizzarsi davvero alla fine di questa stagione. Sabalenka non si è tirata indietro davanti alla proposta del collega australiano che ha lanciato il guanto di sfida replicando la celebre "Battaglia dei sessi" del 1973. Sono passati 50 anni, tante cose sono cambiate nel mondo del tennis e l'esibizione potrebbe portare a nuove riflessioni. L'incontro avverrebbe con delle regole speciali: il campo della numero uno al mondo sarebbe leggermente ridotto mentre a Kyrgios sarebbe consentito un solo servizio.

Il tennista ha raccontato a TalkSport questo nuovo progetto: "Penso di avere ancora abbastanza talento per battere Sabalenka, ma lei è agguerrita e al momento sono nervoso". Anche Sabalenka avrebbe accettato volentieri questa sfida inedita: "Mi piace l’idea di un evento così originale e sono curiosa di vedere come andrà. Nick è imprevedibile, ma io sono pronta a dare il massimo". Non si conoscono ancora i dettagli di questa gara che potrebbe segnare un'altra tappa importante per il mondo del tennis.