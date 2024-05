video suggerito

Nadal immortale agli Internazionali di Roma: vince questo punto dopo essere caduto e trionfa in rimonta Il ritorno a Roma di Rafa Nadal è stato splendido. Perché il tennista spagnolo ha esordito agli Internazionali d’Italia vincendo in tre set con Bergs e nel set decisivo ha preso il largo dopo aver vinto un punto in modo clamoroso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal a Roma ha vinto 10 volte, ma quest'anno è entrato in tabellone grazie al ranking protetto ed è stato costretto a giocare il primo turno, che ha vissuto contro il belga Zizou Bergs, battezzato così dal papà grande fan di Zinedine Zidane. L'incontro è stato molto bello, intenso, teso e si è risolto al terzo set, che Nadal ha vinto 6-4. Rafa sfiderà Hurkacz nel secondo turno e lo farà grazie pure a un punto vinto in modo fantascientifico: Nadal cade, si rialza, continua a giocare e chiude con una palla corta.

Nadal vede uno spettatore in difficoltà e stoppa il gioco

Nadal parte bene, ottiene subito un break, ma Bergs si rimette in carreggiata e nel finale del primo set fa il break decisivo, il primo set è suo con il punteggio di 6-4. Rafa non sembra quello dei giorni migliori, il belga gioca bene, si è rodato facendo le qualificazioni e sa di avere un'occasione irripetibile contro uno dei migliori giocatori della storia. In avvio di secondo set, l'incontro viene sospeso perché lo spagnolo si accorge che uno spettatore sta male. Stop lungo, quando si riparte Nadal accelera, fa il break e lo mantiene, il secondo set lo vince 6-3.

Il livello si alza e non poco nel terzo set. Bergs con un passante di diritto magnifico tiene il servizio. Nel game successivo Nadal, che certamente non è più quello di una volta e che ha tanti dubbi pure sulla sua partecipazione al Roland Garros, fa qualcosa che probabilmente raramente ha fatto in una carriera stratosferica.

Nadal cade, si rialza e vince il punto: fa una magia

Perché Rafa cade dopo aver colpito, che era riuscito a buttare la palla dall'altra parte del campo, si rialza in un nano secondo, riprende lo scambio, continua a palleggiare come nulla fosse successo e quel punto magico lo vince con una deliziosa palla corta, poco dopo arriva il break, che lo mette davanti.

Nadal manca con un errore banale il 4-1, sarebbe stato doppio break, rischia di pagare quell'errore caro e amaro, perché si trova 0-40 nel game successivo, annulla le tre palle break, resta avanti e chiude dopo quasi tre ore di gioco si impone con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Nadal vince la 70ª partita della sua carriera agli Internazionali d'Italia e sabato a Roma affronterà Hurkacz.