Uno spettatore ha un malore agli Internazionali di Roma, Nadal richiama l'attenzione dei soccorsi Durante il primo gioco del secondo set tra Nadal e Bergs uno spettatore è stato male sulle tribune agli Internazionali di Roma. Il campione spagnolo si è fermato e per primo ha richiamato l'attenzione permettendo gli immediati soccorsi. Poi il match è ripreso regolarmente.

A cura di Alessio Pediglieri

Uno spettatore ha accusato un improvviso malore durante il match agli Internazionali di Roma tra Nadal e Bergs. E' lo stesso campione spagnolo ad interrompere la partita e a richiamare l'attenzione generale per fare intervenire i primi soccorsi. Il match è stato sospeso per diversi minuti, in attesa che la situazione ritornasse alla normalità, poi è si è ripreso dal punteggio di 0-40 nel primo gioco del secondo set per Nadal, che aveva perso il primo 6-4.

In campo sul Centrale del Foro Italico verso le 11 di oggi è iniziato l'atteso debutto di Rafa, che affronta Bergs, in un match iniziato in salita per il maiorchino che ha perso il primo set 6-4 davanti al belga che ha saputo ribaltare subito la situazione scomoda dopo il primo break subito da Nadal. Poi, durante il primo gioco del secondo set, l'inatteso contrattempo per cui il match è stato sospeso diversi minuti prima di riprendere regolarmente.

Sulle tribune del Centrale del Foro si è notato del trambusto tra gli spettatori. Ad accorgersi che stesse accadendo qualcosa di grave, tra i primi è stato proprio Nadal che si è fermato in campo e ha attirato l'attenzione sulla situazione richiamando di fatto il primo intervento dei soccorsi: "Un dottore, per favore" ha detto indicando il punto sugli spalti in cui era accaduto il tutto. La partita si è subito interrotta e mentre Bergs si è accomodato nella propria postazione cercando di recuperare energie e concentrazione, Nadal ha seguito con una certa ansia l'evolversi della situazione.

Minuti concitati, anche perché l'intervento dei soccorsi è stato complicato dalla posizione dello spettatore che ha accusato il malessere, probabilmente a causa del tanto caldo romano, posto nella parte finale delle tribune. Alla fine però, l'allarme è rientrato con il match che è ripartito regolarmente qualche istante più tardi mentre lo spettatore veniva accompagnato fuori dal Foro per ulteriori accertamenti.