Nadal annunciato sul centrale del Roland Garros, lo speaker non finisce più: è la magia di Rafa L'ingresso in campo di Rafa Nadal sul centrale del Roland Garros per il suo incontro di primo turno contro Alexander Zverev è stato epico: il boato del pubblico del campo Philippe-Chatrier è stato pompato al massimo dall'annuncio infinito dello speaker: 'colpa' dei titoli altrettanto infiniti dello spagnolo.

A cura di Paolo Fiorenza

Il momento del dunque è arrivato: Rafa Nadal è sceso oggi in campo per il suo incontro di primo turno al Roland Garros contro la testa di serie numero 4 Alexander Zverev, più giovane di lui di quasi 11 anni. Il campione maiorchino ne compirà 37 il prossimo 3 giugno, ma non è tanto l'età quanto l'usura e gli infortuni degli ultimi mesi ad aver trasformato i suoi tentativi di rientro in una sofferta passerella finale, anche se lui non vuole sentir parlare di ultima apparizione a Parigi. Nadal è il re di Francia coi suoi 14 titoli vinti in singolare, record umanamente impossibile da avvicinare in questo universo, ed il torneo parigino gli ha riservato un ingresso in campo degno di un sovrano, con un annuncio da parte dello speaker che non finiva più e ha fatto salire l'emozione sul campo Philippe-Chatrier.

‘Colpa' proprio dei tanti titoli vinti da Rafa, che hanno allungato la sua presentazione in maniera quasi interminabile, nel boato del pubblico francese, che sogna la favola. Un lieto fine quasi impossibile per chiunque abbia l'età e i problemi di Nadal, ma se c'è uno che può smentire qualsiasi pronostico questo è proprio il gladiatore spagnolo. Intanto già il primo turno con Zverev è quanto di peggio poteva capitargli in sorte: i bookmakers danno strafavorito il tedesco, che è caldissimo avendo appena vinto Roma.

Nadal non vuole mollare, ma soprattutto non vuole piegarsi alla narrazione del tour di fine carriera prima di appendere la racchetta al chiodo. Lui ci sta provando perché davvero crede di poter piazzare la zampata e non esclude di poter tornare l'anno prossimo: per questo ha fatto saltare l'omaggio che aveva preparato per lui il Roland Garros, una cerimonia d'addio che è stata annullata per volere del maiorchino.

Lo ha svelato la direttrice del torneo Amelie Mauresmo, spiegando che l'annullamento della cerimonia è stato inevitabile dopo che Nadal si è rifiutato di confermare che questa sarebbe stata la sua ultima apparizione a Parigi. Il 14 volte campione ha infatti dichiarato che "non vuole chiudere al 100% la porta" ad un ritorno al Roland Garros.

"Come potete immaginare avevamo qualcosa in programma per lui – ha detto l'ex numero 1 al mondo del tennis femminile – Ma ci ha detto che, poiché non sa se questo sarà il suo ultimo Roland Garros o meno, vuole lasciare la porta aperta per un suo ritorno l'anno prossimo. Quindi ovviamente non lo spingeremo a fare nulla, è una sua decisione quando vuole avere una cerimonia adeguata, un addio adeguato, quindi non lo faremo quest'anno. Questo è il suo desiderio, anche se eravamo pronti a premere il pulsante, ovviamente rispetteremo ciò che vuole e ci assicureremo di essere pronti ogni volta che vorrà farlo, ogni volta che lo vorrà".