Nadal annuncia che non parteciperà alla Laver Cup: “Altri giocatori possono aiutare la squadra a vincere” Rafa Nadal ha fatto sapere che non parteciperà alla Laver Cup 2024 che si terrà a Berlino. Il tennista spagnolo ha comunicato la sua decisione: “Ci sono altri giocatori che possono aiutare la squadra a vincere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Rafa Nadal ha fatto sapere che non parteciperà alla Laver Cup 2024 che si terrà a Berlino. Il tennista spagnolo, reduce dall'esperienza non proprio esaltante alle ultime Olimpiadi di Parigi, ha recapitato un messaggio pubblicato direttamente dagli account social del torneo: "Sono davvero deluso nel dover annunciare che non potrò partecipare alla Laver Cup di Berlino la prossima settimana – ha scritto Nadal -. Questa è una competizione a squadre e per supportare davvero il Team Europa devo fare ciò che è meglio per loro e in questo momento ci sono altri giocatori che possono aiutare la squadra a vincere".

Nadal quindi ha fatto sapere di non essere totalmente pronto in questo momento: "Ho tanti ricordi bellissimi ed emozionanti di quando ho giocato in Laver Cup e non vedevo l'ora di ritrovarmi con i miei compagni di squadra e con Bjorn nel suo ultimo anno da capitano – ha concluso ancora Nadal -. Auguro al Team Europa la migliore fortuna possibile e farò il tifo per loro da lontano".

Il torneo è atteso a Berlino nel weekend dal 20 al 22 settembre per la sfida tra Europa e Mondo. Nadal non gioca un match ufficiale propio dalle Olimpiadi di Parigi dopo essere stato battuto al secondo turno da Novak Djokovic. Attualmente l'ex n. 1 al mondo (oggi 159 al mondo) non sembra essere iscritto ad alcun torneo ATP, ma soltanto come alternate al Masters 1000 di Shanghai. Nadal dovrebbe scendere nuovamente in campo nel "Six Kings Slam", ovvero un'esibizione in Arabia Saudita in programma dal 16 al 19 ottobre dove ci sarà anche Jannik Sinner.

Chi parteciperà alla Laver Cup nel Team Europa

L'assenza di Nadal è solo l'ultima rinuncia arrivata nelle ultime ore. Nella giornata di oggi infatti erano stati comunicati anche altri tennisti che hanno deciso di rinunciare al torneo. si tratta di Alex De Minaur e Tommy Paul. Entrambi sono stati subito sostituiti da Francisco Cerundolo e Thanasi Kokkinakis. Adesso c’è da capire chi prenderà il posto di Rafa che proprio adesso ha fatto sapere della sua indisponibilità. Il Team Europa, senza Nadal, è ora composto da grandi nomi come Alcaraz, Medvedev, Zverev, Ruud e Tsitsipas. Assente anche Jannik Sinner.