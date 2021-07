Musetti sconfitto da un ispirato Laaksonen: l’azzurro eliminato al 1° turno a Bastad L’avventura di Lorenzo Musetti allo Swedish Open di Bastad è già finita. Il tennista italiano è stato battuto in 3 set dallo svizzero Laaksonen, che ha sovvertito i pronostici. L’azzurro, 6a testa di serie del tabellone, si è arreso al numero 134 Atp. Restano in gioco nel torneo, Cecchinato e Fognini.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti subito ko all'esordio allo Swedish Open di Bastad. Il 19enne italiano, 6a testa di serie del tabellone, è stato sconfitto a sorpresa al primo turno dallo svizzero di origini finlandesi Laaksonen, 134° giocatore Atp, protagonista di un match eccezionale. Dopo un avvio difficile, il giocatore carrarino era riuscito a rimettere il discorso in parità, conquistando il secondo parziale. Nel terzo e decisivo set, poi il nuovo passaggio a vuoto e il ko con il definitivo punteggio di 2-6, 6-3, 4-6.

Il pomeriggio svedese di Musetti è iniziato malissimo. Primo set da dimenticare per l’azzurro letteralmente travolto dall’avversario 6-2, con ben tre turni di servizio persi. Troppi gli errori del giovane italiano che probabilmente ha risentito del passaggio dall’erba alla terra. Nel secondo parziale Musetti è salito di rendimento contro un Laaksonen ancora molto solido: decisivo il break all'ottavo game per il carrarino, che ha chiuso poi 6-3 sfruttando il quarto set-point.

Nel terzo set poi Musetti si è reso protagonista di un vero e proprio braccio di ferro. Dopo aver scongiurato il rischio di finire sotto 5-1 annullando 3 palle break, Lorenzo ha rimontato fino al 4-4, incassando però poi un altro break, questa volta purtroppo decisivo. Risultato finale di 6-4 per lo svizzero in stato di grazia e capace di sfruttare il 4° match-point a disposizione. Terza sconfitta di fila per Musetti dopo quelle contro Novak Djokovic ai quarti del Roland Garros (dove però ha sfoderato una prova eccezionale) e contro Hurkacz a Wimbledon.

Oggi il giovane giocatore italiano ha trovato di fronte, un tennista che ha disputato quasi la "partita della vita", facendo innervosire e non poco il toscano che spesso e volentieri ha dovuto fare gli straordinari per portare a casa il punto. Ancora in gioco nel torneo svedese, Cecchinato che sfiderà Coria e la terza testa di serie Fognini, che ha vinto qui nel 2018 e se la vedrà contro Carballes Baena.