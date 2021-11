Musetti-Gaston oggi in TV in chiaro alle Next Gen Atp Finals: orario e diretta streaming Lorenzo Musetti sfida Hugo Gaston nel secondo match del gruppo B delle Next Gen Atp Finals in programma oggi mercoledì 10 novembre non prima delle ore 21 sul campo in cemento indoor dell’Allianz Cloud di Milano. L’italiano reduce dalla sconfitta contro Baez proverà a prendersi la rivincita del ko nelle qualificazioni del Masters di Parigi per rimettere in equilibrio la classifica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming in chiaro del match.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti affronterà Hugo Gaston nella seconda sfida del gruppo B delle Next Gen ATP Finals 2021. Sul cemento indoor dell'Allianz Cloud di Milano non prima delle ore 21, il tennista carrarino numero 58 Atp e 3a testa di serie reduce dalla sconfitta di ieri contro Baez se la vedrà con il francese che si è arreso dopo una lunga battaglia a Korda. I due si conoscono bene, visto che si sono recentemente affrontati nelle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy dove a trionfare è stato il transalpino. Sia Musetti che Gaston dovranno vincere per sperare ancora nella qualificazione, visto che con una sconfitta le possibilità di accesso alla semifinale sarebbero ridotte al lumicino. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV in chiaro e in streaming dell'incontro.

Next Gen Atp Finals, dove vedere Musetti-Gaston in chiaro in TV e streaming

Musetti-Gaston sarà trasmesso in TV in chiaro su Supertennis. Per vedere il match valido per la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals basterà dunque sintonizzarsi sul canale 64 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. La partita tra il tennista italiano e quello francese sarà visibile anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale). Per quanto riguarda lo streaming anche questo sarà in chiaro sul sito di Supertennis, e attraverso la piattaforma SuperTennix. Gli abbonati Sky invece potranno usare l'app Sky GO.

Musetti alle Next Gen Atp Finals oggi, orario e programma della partita contro Gaston

Il match tra Musetti e Gaston è in programma oggi mercoledì 10 novembre non prima delle ore 21. Appuntamento sul campo in cemento indoor dell'Allianz Cloud di Milano, con l'orario d'inizio della sfida che chiude la seconda giornata che potrebbe scalare nel caso in cui le tre partite in programma in precedenza dovessero prolungarsi.

I precedenti tra Musetti e Gaston

Il classe 2002 italiano e il classe 2000 francese si conoscono molto bene. L'ultima sfida tra i due risale al terzo turno di qualificazione del Masters 1000 del Rolex Paris Masters, con Gaston che ha battuto Musetti in tre set prima di spingersi fino ai quarti. In precedenza due incontri a livello juniores con una vittoria a testa. Quella di Musetti nel terzo turno del torneo di Wimbledon.

Next Gen Atp Finals, la situazione di classifica

Musetti e Gaston dovranno necessariamente vincere per sperare nella qualificazione alle semifinali. Entrambi al momento sono a zero, dopo la sconfitta della prima giornata e con un successo rimetterebbero il bilancio dei risultati in parità, in attesa poi dell'ultimo match del gruppo B delle Next Gen Atp Finals di Milano, ovvero Musetti-Korda e Gaston-Baez.